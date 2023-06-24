涉衝立會男稱遭逼供 官准錄影會面呈堂

另被告患自閉 官裁適合答辯

本宗區院案件移師至西九龍法院審訊。辯方早前提出兩項爭議，指被告何俊諺（21歲）患上自閉症，其精神狀態不適合答辯；另一被告林錦均（25歲）曾受警方威脅，並非自願作出招認，法庭應該剔除其招認證供。暫委法官李志豪聽取爭議後，昨裁定何俊諺適合答辯受審，至於與林錦均相關的警員記事冊、錄影會面和重組案情的招認證供，均可呈堂，正式列為控方證物。

辯方早前表示，林錦均於2019年8月回鄉探親，被內地公安以「尋釁滋事罪」扣留，須寫下悔過書承認曾到立法會示威；又指一名香港總督察在深圳第二看守所威脅招供，對林表示「你再唔認就繼續留喺度，唔使諗住返香港」。林返港後，則被要求向警員背讀招認內容，即「7月1日我無入立法會破壞，我淨係喺外面地下撞過玻璃，撞完我就走」，並於警署進行錄影會面和完成案件重組。

除上述兩名被告，另外4名受審被告為黃家豪（20歲）、馬啟聰（30歲）、王宗堯（40歲）及吳志勇（26歲）。

【案件編號：DCCC606-10/20】

（反修例風暴）