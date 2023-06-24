涉電筒照警 青年集結罪脫 律政司上訴終院

控：接過電筒證集結

辯：憑1分鐘行為結論「武斷」

申請人為律政司長；答辯人麥永華（案發時16歲），原被控於2019年10月7日在黃大仙新光中心外，連同杜姓男子非法集結。原審裁判官莫子聰判麥有罪，高院法官張慧玲則裁定他上訴得直，撤銷定罪。

代表律政司的高級檢控官吳加悅首先陳辭指出，案發片段顯示坐在答辯人身旁的兩人向警員照射電筒光和雷射光，答辯人必然留意到他們的行為，並在另一女子照射雷射光後，從杜姓男子手中接過電筒，向同一方向三度照射電筒光，反映3人集結，一同行事；律政司亦不同意張官說答辯人可能出於貪玩而使用電筒，指答辯人沒有作供，法官不應揣測他使用電筒的其他動機。

代表答辯人的大律師王熙曜質疑，律政司一方僅依賴答辯人在約1分鐘內的行為，便「武斷（arbitrary）」地總結他有罪，忽略了整體情况，重申答辯人除了這1分鐘的行為外一直獨自行事，即使答辯人干犯了非法集結中的訂明行為，即使用電筒，但他並沒有意圖與3人或以上一同集結。

非常任法官祈顯義關注，答辯人從他人手中接過電筒，可否證明他有意圖參與他人的行為，質疑此舉「很難說成他獨自行事」。答辯方則重申，正如張官的裁決指出，未能毫無疑點地推論答辯人有意參與集結。

【案件編號：FACC 6/23】

（反修例風暴）