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港聞

港聞二

李予信曾因街頭活動帶返警署 「公民黨被攻擊時 可拿出嚟講」

【明報專訊】前公民黨區議員鄭達鴻自辯時表示，同案另一被告、前黨友李予信曾涉6．12街頭活動，被帶返警署，引起公民黨內部討論李予信可以競選超級區議會議席，顯示公民黨在街頭抗議的「貢獻」。控方一度問到，鄭達鴻是否對公民黨心存感激；鄭回答「對黨有感激，亦都有唔開心嘅地方」，亦承認公民黨曾給予裁培的機會。

指事後始討論李出選超區

根據鄭達鴻的供辭，李予信於2020年3至5月在其香港島立法會選舉名單排第二位，同年6月13日之後改為出選超級區議會，並參與超區初選。在控方盤問下，鄭達鴻解釋當時和李予信發生爭執，李將密集落區派傳單視為機械式工作，加上李在區選僅贏不足100票，希望專注地區工作，所以退出其港島區名單。

鄭達鴻提到，不太清楚李予信改選超級區議會的詳細原因，但李予信於6月12日的街頭活動被帶返警署，引起黨內討論李可以出選超區。鄭達鴻引述時任黨魁楊岳橋表示，公民黨在街頭論述和街頭抗議的參與度不足夠，是「徵召」李予信參選的原因之一。

官：李被捕有利公民黨？

鄭認同 庭上傳笑聲

法官李運騰關注，公民黨是否想尋找看似「街頭戰士」（street fighter）的人，鄭達鴻回答不是，「佢哋（公民黨）考慮畀人攻擊嘅時候，可以有樣嘢講出嚟」，鄭指公民黨並非旨在參與示威，而是在前線監察情况。

李官笑言，黨員被帶往警署甚至被拘捕，是否對公民黨有利；鄭達鴻同意說法，庭上隨即傳來低沉的笑聲。

（初選案）

相關字詞﹕民主派初選案 612事件

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