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港聞

港聞二

因國安法改政綱無公布 鄭：公民黨怕影響勝算

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨日進入第72天審訊，前公民黨區議員鄭達鴻作供稱，公民黨因應《港區國安法》生效而修改政綱，不提否決權，但又「驚人見到佢哋（立場）縮得咁勁，影響勝算」，顧及初選選民政治立場「較黃」，投票日前並無明顯改變說法，亦不曾公布新政綱。鄭達鴻稱自己在否決財政預算案上跟公民黨的立場不同，當選後或不跟黨投票，法官形容鄭猶如公民黨的「害群之馬」（black sheep of the Civic Party）。

不跟黨投票 官形容害群之馬

昨日是鄭達鴻第六天自辯，被控方問有否閱讀其facebook專頁的留言，鄭表示留言甚多，不會逐一閱讀；控方質疑撒謊，鄭則指每天擺設街站等，職責不止看留言。

控方接着展示公民黨2020年7月的會議紀錄，並提到公民黨新政綱，鄭透露公民黨因應國安法生效而修改政綱，原本提倡「否決權」，改為爭取立會「主導權」，原表明「反對」國安法，新政綱改成「撤回」國安法（見表）。

鄭達鴻又透露，新版政綱原本打算初選後推出，可是最終因立法會選舉延期而沒有公布。此時，法官李運騰追問，為何公民黨沒有發表新政綱，讓選民在初選投票時參考，鄭表示該黨沒透露原因，但他相信屬公關考慮，公民黨很擔心國安法生效後改政綱，會給人過分退縮的印象。

「否決權」變「主導權」

「反對」國安法變「撤回」

李官再問：「公眾豈非應該要知悉公民黨立場有變嗎？」鄭達鴻表示，公民黨主要考慮勝算，他解釋在初選投票的並非正式選舉的所有選民，而是「最黃或偏黃」（支持反修例運動）的選民，年長選民或因傳統票站減少而不投票。鄭達鴻承認公民黨當時仍然主張否決財政預算案，但是為了取得選舉「入場券」而未有公布新政綱。

政綱另提到彈劾特首，法官李運騰關注事後才成立調查委員會，是否未審先判；鄭達鴻指出，公民黨認為政府需要為社會運動負責，他引述《基本法》稱，立法會可提出彈劾議案，再報請中央決定。

鄭：公民黨怕人覺得太退縮

至於公民黨同年6月聯署「墨落無悔」聲明書，當中列明行使否決權否決財政預算案，鄭達鴻重申這是黨的立場，非自己個人立場，以黨名義簽聲明冀保留彈性。惟李官反駁，若鄭當選後改變立場，會影響他的誠信，鄭強調可以退出公民黨、豁免跟黨投票，或待公民黨解散。

法官陳慶偉留意到公民黨facebook專頁有逾6萬人追蹤，獲市民支持，問鄭達鴻為何採取與黨不同的立場，自行提出議程，形容鄭是該黨的「害群之馬」；鄭自言如果想改變，他須先成為立法會議員，在黨內才有議價能力。

分歧也不退黨 鄭稱考慮勝算

陳官續問，鄭為何不改投其他政團，例如街工；鄭回答，公民黨是當時最有勝算的位置。審訊下周一（26日）續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕鄭達鴻 公民黨 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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