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港聞

港聞二

假資歷湊人頭獲郵政合約 夫婦緩刑

【明報專訊】香港郵政於2016年就「重建網購平台」項目招標，承辦商的兩名高層涉嫌於投標期間，訛稱一名大學校友及兩名來自其他公司的僱員是團隊成員，以「湊夠人頭」滿足項目訂明的人手要求，該合約總值逾400萬元。兩人昨日在區院承認以欺騙手段取得金錢利益罪。法官指出，被告就項目的預期利潤不高，最終是賠錢生意。法官認為事件屬例外情况，判處兩人監禁6至8個月，緩刑兩年。

被捕後續履約 官：屬例外

兩名被告分別為泰美商業科技有限公司（下稱泰美）前營運總裁張健恒（46歲），以及泰美股東兼行政總裁周靄儀（47歲），兩人是夫妻關係。

法官判刑時表示，根據辯方說法，泰美並非人手不足，只是旗下大部分員工沒有大學學歷，不符合香港郵政招標要求，才需「借人」。

兩名被告被捕後，繼續覆行項目合約，其間香港郵政要求網購平台增加新功能，泰美沒有索取額外費用，兩名被告對於項目的預期利潤不高，介乎20萬至40多萬元，並動用了比合約要求多一倍人手工作，最終在虧蝕下完成項目。法官認為事件屬例外情况，終判兩被告緩刑。

員工足夠 惟學歷不符資格

案情指泰美是專門建立網上平台及系統的公司。2016年香港郵政展開項目招標，規定投標者的團隊成員內須最少包含6名成員，而且具有相關資歷及處理一定程度規模項目的經驗。2017年7月4日，泰美發電郵給有生意往來的公司「借人」，對方提名了兩名職員。一周後周靄儀聯絡一名大學校友，表示她正競投一個需要6個「人頭」的項目，但她尚欠一個「人頭」，請求對方幫忙湊夠，事後給予1800元報酬。其後泰美提交的文件報稱上述3人是團隊成員。

官指利潤不高 是賠錢生意

泰美亦指派張健恒出任團隊項目經理，並報稱張曾處理相關提供網購平台的項目，惟事實上張沒有處理相關項目的經驗，而他入職泰美前是一名銀行信貸風險管理經理。

最終香港郵政把項目判給泰美，由於泰美延期完成項目，因而被罰款，最後香港郵政支付費用逾280萬元。廉署接獲貪污投訴後展開調查，因而揭發本案。

【案件編號：DCCC 1136/21】

相關字詞﹕欺詐 外判 香港郵政

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