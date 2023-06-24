內地熱推港校服 校長憂損形象

求助律師供應商不果

教育局昨回應，校服代表學校，非該校的學生不宜穿著；又引述局方為資助學校制定的《學校行政手冊》，指包括儀容規定在內的校規，應以培養學生自律為目標，旨在教導、輔導和保護學生。

本報記者昨瀏覽小紅書，一名為「內馬爾的小覃覃」的網民上載數張兩名少女身穿本港學校校服照片，印有疑似培僑中學及保良局校徽，內文形容為「一些閨蜜校服的美好回憶」，又稱一直很喜歡TVB出現的校服畫面。內地淘寶網昨仍有售本港校服，由廣東省免費配送至全國，每件約128元人幣。

伍煥杰表示不鼓勵遊客如此「打卡」，因校服須符一定準則，包括底裙顏色、髮色以至禁止戴首飾等，憂遊客穿著時不符準則。他認為事件不易處理，曾詢問校服供應商，據他了解供應商未曾向遊客出售該校校服，估計照片中的校服均是網購而來。伍曾向法律顧問了解，惟涉事校服與校方校服只是設計和校徽相似，亦須釐清網購平台和拍攝者法律責任誰屬，難預計循侵權方向跟進的成效。伍感到求助無門，會繼續與法律顧問商討。

朱國強：大眾料懂分辨

立法會教育界議員朱國強不排除因為內地遊客對本港名校趨之若鶩，惟他不鼓勵，認為「影一張相而買一套校服」浪費。他稱未有收到學校求助，理解部分學校憂影響形象，惟認為毋須分擔憂，相信大眾從衣著打扮容易分辨照片上是學生還是遊客。

明報記者 施晉宇