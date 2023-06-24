明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

內地熱推港校服 校長憂損形象

【明報專訊】內地社交平台近日掀起穿著本港校服風潮，其中「小紅書」上有教導內地遊客來港「打卡」攻略，亦有網購平台發售與港校服設計相若的產品，每件約售百多元人民幣。培僑中學校長伍煥杰昨接受查詢時表示關注，稱連日收到不少人反映有遊客穿上疑似其校校服打卡，指校服須符一定準則，坊間或誤會拍攝者是該校學生而影響學校形象，曾向法律顧問及校服供應商了解，但求助無門，不排除向相關政府部門求助。

求助律師供應商不果

教育局昨回應，校服代表學校，非該校的學生不宜穿著；又引述局方為資助學校制定的《學校行政手冊》，指包括儀容規定在內的校規，應以培養學生自律為目標，旨在教導、輔導和保護學生。

本報記者昨瀏覽小紅書，一名為「內馬爾的小覃覃」的網民上載數張兩名少女身穿本港學校校服照片，印有疑似培僑中學及保良局校徽，內文形容為「一些閨蜜校服的美好回憶」，又稱一直很喜歡TVB出現的校服畫面。內地淘寶網昨仍有售本港校服，由廣東省免費配送至全國，每件約128元人幣。

伍煥杰表示不鼓勵遊客如此「打卡」，因校服須符一定準則，包括底裙顏色、髮色以至禁止戴首飾等，憂遊客穿著時不符準則。他認為事件不易處理，曾詢問校服供應商，據他了解供應商未曾向遊客出售該校校服，估計照片中的校服均是網購而來。伍曾向法律顧問了解，惟涉事校服與校方校服只是設計和校徽相似，亦須釐清網購平台和拍攝者法律責任誰屬，難預計循侵權方向跟進的成效。伍感到求助無門，會繼續與法律顧問商討。

朱國強：大眾料懂分辨

立法會教育界議員朱國強不排除因為內地遊客對本港名校趨之若鶩，惟他不鼓勵，認為「影一張相而買一套校服」浪費。他稱未有收到學校求助，理解部分學校憂影響形象，惟認為毋須分擔憂，相信大眾從衣著打扮容易分辨照片上是學生還是遊客。

明報記者 施晉宇

相關字詞﹕淘寶網 教育局 內地遊客 小紅書

上 / 下一篇新聞

油柑頭首置地逾1900伙 須八折售 入息資產上限高白表三成 有發展商稱有興趣
油柑頭首置地逾1900伙 須八折售 入息資產上限高白表三成 有發展商稱有興趣
將軍澳過渡屋推「即場報名日」 設晚間時段
將軍澳過渡屋推「即場報名日」 設晚間時段
陳茂波：北都或直接批地 不需事先平整省錢增效率
陳茂波：北都或直接批地 不需事先平整省錢增效率
中大民調：政府如何減貧富懸殊 逾半人倡建公屋
中大民調：政府如何減貧富懸殊 逾半人倡建公屋
飛機疑爆胎急煞 18人滑逃生梯傷
飛機疑爆胎急煞 18人滑逃生梯傷
民間電台下周五停播 稱主持難覓收款被禁
民間電台下周五停播 稱主持難覓收款被禁
港擬吸外企遷冊 不審資產禁危國安 修例立機制 陳仲尼：紓資金外流
港擬吸外企遷冊 不審資產禁危國安 修例立機制 陳仲尼：紓資金外流
經民聯15建議促融入灣區 倡港人准買「內地版居屋」
經民聯15建議促融入灣區 倡港人准買「內地版居屋」
三跑前工頭索回佣囚16月 官斥用權剝削血汗錢
三跑前工頭索回佣囚16月 官斥用權剝削血汗錢
載習講話 政府廣告版遭噴「陳獨秀」3字
載習講話 政府廣告版遭噴「陳獨秀」3字
舊警署果欄 內地客湧打卡 端午逾11萬內地人訪港 名店豪客復熱鬧
舊警署果欄 內地客湧打卡 端午逾11萬內地人訪港 名店豪客復熱鬧
假資歷湊人頭獲郵政合約 夫婦緩刑
假資歷湊人頭獲郵政合約 夫婦緩刑
穿過吉舖剷入日本城貨倉 私家車刑毁逃脫
穿過吉舖剷入日本城貨倉 私家車刑毁逃脫
因國安法改政綱無公布 鄭：公民黨怕影響勝算
因國安法改政綱無公布 鄭：公民黨怕影響勝算
李予信曾因街頭活動帶返警署 「公民黨被攻擊時 可拿出嚟講」
李予信曾因街頭活動帶返警署 「公民黨被攻擊時 可拿出嚟講」
涉電筒照警 青年集結罪脫 律政司上訴終院
涉電筒照警 青年集結罪脫 律政司上訴終院
涉衝立會男稱遭逼供 官准錄影會面呈堂
涉衝立會男稱遭逼供 官准錄影會面呈堂
中環「和你lunch」案 6人暴動罪成 囚4年至4年1月
中環「和你lunch」案 6人暴動罪成 囚4年至4年1月
港運會來年復辦 籃球變3人 共8項目下月起選拔 個人賽設分齡組別
港運會來年復辦 籃球變3人 共8項目下月起選拔 個人賽設分齡組別
6電話號碼抽查消費券資格 留意「三不」防電騙
6電話號碼抽查消費券資格 留意「三不」防電騙
財會通過撥4100萬 開發撤MPF對冲系統
財會通過撥4100萬 開發撤MPF對冲系統
屋無掙扎痕迹 大欖中刀身亡漢不排除自殺
屋無掙扎痕迹 大欖中刀身亡漢不排除自殺
涉直播賣冒牌貨 30歲女被捕
涉直播賣冒牌貨 30歲女被捕
比亞迪刑毁案 多拘4人3屬黑幫
比亞迪刑毁案 多拘4人3屬黑幫
【Emily】立會商「限膠」 環署改口風 議員「成功爭取」蛋糕裝飾豁免
【Emily】立會商「限膠」 環署改口風 議員「成功爭取」蛋糕裝飾豁免
【Emily】迪士尼「玩轉夏日」 可拎埋水槍去「特訓」
【Emily】迪士尼「玩轉夏日」 可拎埋水槍去「特訓」
【Emily】港鐵7．1送7.1萬飛 輕鐵免費
【Emily】港鐵7．1送7.1萬飛 輕鐵免費
【Emily】區選擬年底搞 未有期先招標
【Emily】區選擬年底搞 未有期先招標
【Emily】書展講座 葉劉談「大國博弈」
【Emily】書展講座 葉劉談「大國博弈」