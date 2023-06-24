舊警署果欄 內地客湧打卡 端午逾11萬內地人訪港 名店豪客復熱鬧

據入境處數字，本周三（21日）有近7.6萬名內地客訪港，翌日（22日）端午節內地訪港人數急增至逾11.5萬。本報記者昨到舊油麻地警署觀察，下午約3時有數十名內地遊客在場警署正門拍照，大多為年輕人，部分人更到一路之隔的惠康超巿拍照；不少人異口同聲稱因為網上推薦。李小姐稱目前小紅書的遊港攻略力薦油麻地警署，故特意來打卡，認為該處有特色；她前日去了維港，之後會到旺角、中環，主要目的是看景點。

小紅書熱捧新興景點

360元即場嘗貓山王

來自廣西的潘小姐亦因小紅書推薦而到港打卡，她說之後會到中環摩天輪及尖沙嘴星光大道，主要是到訪打卡熱點，只留港半天，晚上到深圳過夜。她說買東西沒什麼目標，「這邊有的東西，大陸大部分也有，價格相差也不是很多」，現金只兌了200港元，有需要會電子支付。

油麻地果欄亦獲小紅書推介，吸引不少內地人到場買水果。董女士一行三人結伴到場花360元買一盒榴槤貓山王，即買即食，十分滋味。她指小紅書介紹果欄，由於喜歡吃榴槤，故特意到來，又指內地的貓山王均是冷凍，價錢相若，但香港新鮮供應。她稱來港已花了近6000元，將會到堅尼地城，今日中午離開。

滬夫婦名店花6萬

江西女閒逛隨見隨買

廣東道多間名店均大排長龍。來自上海的王氏夫婦首次來港，在名店花6萬元，準備留港3天，「感受一下香港」。來自東莞的雲女士花兩萬多元在LV購物，她指疫情前常來，感到售貨員比疫情前稍微更熱情。

來自江西的劉小姐首次來港，在LV花1.7萬元買手袋，但手袋本來不是目標，閒逛時看見便買，但認為服務一般，「沒有我們那邊熱情，我們那邊無論你買不買都很熱情」。

批發及零售界立法會議員邵家輝稱端午節非零售業旺季，惟不少內地人趁端午節3日假期來港旅遊，據他了解，在尖沙嘴和銅鑼灣等旅遊旺區的珠寶及化妝品等零售收入錄得升幅。對於端午節當日出境較入境人數多，他分析即使是2018年疫情前，港人亦會在假期外遊，有別於疫情期間留港消費，故業界須重新適應習慣。他建議政府可多舉辦大型活動製造內需及吸引遊客，如早前兩隻巨型黃鴨訪港及舉行龍舟賽，有助帶旺運輸、飲食及零售等行業，又料政府七一優惠活動及零售協會的「開心購物節」有助進一步刺激復蘇。

10萬人訪澳 胡景光：勝預期

澳門旅遊業議會會長胡景光估計周四端午節當日（22日）約10萬人次入境澳門，認為比預期理想；由於是次端午節假期較短，估計日均入境人次或超過上月五一黃金周期間日均8萬至9萬人次水平。胡又透露，澳門本月日均有6萬至7萬人次旅客，恢復至疫前六七成水平，對下月暑假及十一黃金周等旺季樂觀。