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三跑前工頭索回佣囚16月 官斥用權剝削血汗錢

【明報專訊】機場三跑工程分判商前「工頭」早前向6名棚架工人索取及收受非法回佣共18萬元，以協助工人獲分判商聘用，昨在西九龍裁判法院被判囚16個月。裁判官李志豪判刑時批評，被告利用權力剝削他人艱辛工作的「血汗錢」，而工人為了保住工作，不能反抗只能屈服。

被告庄恢濤（32歲）為德鑄工程有限公司前工頭，早前承認1項代理人索取利益、8項代理人接受利益及7項串謀使代理人接受利益。

辯方求情引述感化報告稱，被告有悔意，對工作及家庭有強烈責任感，在家人眼中是個好人，希望輕判。裁判官判刑時稱，廉潔社會是香港引以為傲的基石，若不遏止這類剝削工人的行為，將是建造業工人的悲歌，法庭須判阻嚇刑罰。

橫跨逾年 兩協助者分囚3月4月

根據控方案情，案發時德鑄是三跑項目分判商，負責就各類工程招聘建築工，工頭庄恢濤帶領一組棚架工，當中6名棚架工由庄恢濤或其他工人介紹到其小組工作。被告於2020年6月至2022年3月間向該6名棚架工分別索取每個工作天100元至250元賄款，合共18萬元；此外，庄在其中一名棚架工停付賄款後，再向對方索取每個工作天100元。

同案另有兩名被告周生（59歲）及黃德厚（42歲）因協助庄向其他棚架工收賄，本月初分別被判囚3個月及4個月。

【案件編號：WKCC 3133/22】

相關字詞﹕廉政公署 串謀使代理人接受利益罪 代埋人接受利益罪 代理人索取利益罪 非法回佣 機場三跑

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