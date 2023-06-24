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港聞二

經民聯15建議促融入灣區 倡港人准買「內地版居屋」

【明報專訊】經民聯昨日發布建議書，就深化香港與其他大灣區城市「無縫聯通」提出15項建議，涵蓋住屋置業和飲食消費等4個範疇，包括提出容許港人購買「內地版居屋」的「共有產權住房」，並研究兩地參建。經民聯副主席梁美芬認為，內地與香港兩邊都可藉此吸納和留住人才，方案對買家和政府都是「雙贏」。

經民聯昨日舉行「共建灣區醫食住行」建議書發布會，期望所提建議能突破城市之間的界限和滿足港人生活需求。梁美芬稱，現時深圳擬推出的「共有產權住房」計劃為「內地版居屋」，由政府補貼市民置業，並設5年「禁售期」，且5年後轉售所賺利潤，需向政府交回當時獲得補貼的金額。她指計劃消息流出後，不少港人希望受惠，遂建議擴展計劃，提供一定單位數目給港人申請。她相信方案有助令港人更願意在大灣區發展，亦是市民的「購置房屋階梯」。

倡八達通灣區可用 不止交通

對於不少港人返內地都面對的付款難題，經民聯副主席林健鋒稱，留意到八達通打算短期內推出「一卡通」，即港人可用八達通在內地當交通卡使用，但他認為只用於乘車並不夠，建議八達通推「一卡大灣區通行」，涵蓋更多日常和消費服務。

經民聯副秘書長陸瀚民則建議盡快制訂大灣區跨境醫療發展藍圖，以推動兩地醫療資源互聯互通，內容包括擴大醫療券適用範圍、容許「醫健通」病歷跨境互通及加强醫學人才聯合培養等。他又提議政府積極與內地協商，支持港資醫療機構在大灣區城市落戶，同時制訂認可港式醫療名單，滿足在內地港人的醫療需求。

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