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港擬吸外企遷冊 不審資產禁危國安 修例立機制 陳仲尼：紓資金外流

【明報專訊】政府計劃引入公司遷冊機制，以便非香港公司將註冊地遷往香港，修例建議列明擬遷冊公司不可違公眾利益或危害國家安全，同時不設經濟測試要求，目標2024年上半年提交立法建議。立法會財經事務委員會委員陳仲尼認為，地緣政治下本港有資金外流問題，遷冊制度可起紓緩作用。

陳指「追番其他國家」 較星洲寬鬆

財經事務及庫務局昨向立法會財經事務委員會提交文件，建議在《公司條例》內引入公司遷冊制度，擬遷冊公司毋須再先在原註冊地將公司清盤。文件列明申請資格涵蓋誠信、對公司成員及債權人的保障及償付能力等4方面（見表），包括須遵從《公司條例》對本地公司註冊的所有規定，遷冊公司不會用作非法用途、有違公眾利益或危害國家安全。文件提到，目前新加坡要求擬遷冊公司須符合資產總值、全年收入和僱員人數等要求，本港未有相關要求，以「盡量涵蓋不同類型和架構的公司（例如控權公司）」。

毋須先取消原有註冊 議員憂帳目不清

陳仲尼表示，近年不少國家均設遷冊制度吸引外資，本港引入遷冊制度是「追番其他國家」、「企番同一起跑線」，「畢竟好企業就係得咁多」，而不設資產審查更是比競爭對手新加坡寬鬆。他認為，近年本港資金外流源於地緣政治，遷冊制度不能解決問題，但相信可吸引不欲在中美間選邊站的公司，起紓緩作用。

會計界立法會議員黃俊碩稱，公司遷冊制度令非香港公司可以「成個法人團體搬嚟香港」，毋須事先取消在原註冊地的註冊及來港成立公司，亦毋須轉移資產，但擔心有公司過往在原註冊地的帳目不清或未有公開，期望當局釐清或作出相關指引。

政府稱已諮詢 保險業「需求殷」

當局已在今年3至5月公眾諮詢，文件稱持份者均支持引入制度，其中保險業「需求殷切」，正研究持份者意見，釐清遷冊對公司運作、稅務責任以及合規要求等方面的影響。建議方案將於7月3日在財經事務委員會討論。

翻查政府統計署《有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查報告》，2022年在港設總部及辦事處的美資及英資公司數量分別排第三及第四位，有1258及655間，較2018年分別少93間（6.9%）及57間（8%）。中資公司駐港最多，共2114間，較2018年的1591間升32.9%；居第二位的日資公司則有1388間，較2018年少5間。

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