民間電台下周五停播 稱主持難覓收款被禁

曾健成稱，國安法下「個口、個心都要符合國安」，愈來愈少人敢做主持，怕誤踩紅線。另外民間電台收取市民捐款的戶口過去一年遭恒生銀行以不同理由禁止收款，面對營運資金不足，曾健成笑言「買過六合彩，唔中」、「已經無錢剩、無錢交租」，本月初與合伙人決定解散董事局暫停營運，並於昨日《蘋果日報》結束營運兩周年宣布決定。他說電台自2006年開始爭取開放大氣電波，但如今面對國安法，原來的訴求已顯得微不足道，此時應「停一停、諗一諗」 。

曾健成感激市民、義工、嘉賓主持過去對民間電台無償支持，下周二及五晚上他將親自主持最後兩集《打橫嚟講》，相信難再邀請到特別嘉賓。

民間電台2005年以大氣電波試播，過去多次遭電訊管理局人員上門查封、沒收器材，亦曾面對官司。電台被指在2012年五度於政府總部外非法廣播，其後曾健成及潘達強被票控違反《廣播條例》罰款，他們向高院上訴但被駁回，後獲高院准許向終院提出上訴。2017年8月，兩人向終院補交經修訂的書面上訴理據，終院法官閱畢後拒絕批出終審上訴，兩人上訴途徑路絕。

尚有一官司排期下月中審

2014年民間電台被控於天星碼頭非法廣播，其後通訊辦職員拒絕作供，電台表證不成立脫罪。律政司上訴，高等法院2021年裁定律政司得直，但考慮到相關罪行罰則只是罰款，下令不用重審。

民間電台現時仍有一宗官司未完成處理，曾健成及另外兩名民間電台義工被控2022年5月28日在銅鑼灣擺設街站聲援在囚者，3人各被票控一項「未經准許而在政府土地展示/張貼招貼或海報」罪，他們早前否認控罪，案件排期今年7月19日一連3天在東區裁判法院審訊。