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中大民調：政府如何減貧富懸殊 逾半人倡建公屋

【明報專訊】中大亞太研究所調查發現，約六成受訪市民認為貧富懸殊問題嚴重，相比去年同樣調查下降7.5個百分點，反映現時市民認為貧富懸殊問題嚴重程度減輕。不過調查同時發現，約四成受訪市民表示家庭收入不足夠或只勉強足夠應付日常開支。

中大亞太研究所2023年5月17日至6月6日晚上以電話訪問形式，訪問共722名18歲或以上市民，59.6%受訪者認為現時香港貧富懸殊嚴重，較去年調查明顯下降7.5個百分點；30.5%表示「一半半」，較去年上升4.2個百分點；覺得不嚴重的有8.1%，較去年上升3.7個百分點。

六成稱貧富懸殊嚴重

少去年7.5個百分點

面對現時香港貧富懸殊情况，75.4%受訪者認為政府應做更多工作解決問題，11.7%認為政府不需改變。至於主張政府應做更多的受訪者希望政府在什麼範疇做更多工作，50.8%回答公營房屋。

調查亦發現，32.4%受訪者認為現時貧富懸殊比5年前嚴重，49.6%認為情况差不多，13.9%認為問題有所改善。至於貧窮原因，41.1%受訪者認為涉及社會因素（例如制度不公平、資源遭壟斷），23.2%受訪者認為屬個人因素（例如懶惰、出身低下階層），24.4%覺得兩者皆是。

相關字詞﹕亞太研究所 貧富懸殊

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