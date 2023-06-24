陳茂波：北都或直接批地 不需事先平整省錢增效率

「新思維融資」 發基建債券

陳茂波在專訪稱，北都佔地甚廣，不少新發展區正推展。他認為，若日後部分大項目如需做創科產業發展，可利用新思維，明言「如果有關公司規模夠大，可以聘用很多香港人，對香港的GDP有重大貢獻，政府可以考慮直接撥出用地，讓他們按自己的需要盡快發展，這不但有助提升發展效率，也不需要動用太多政府資源」。

交通基建方面，陳茂波稱鐵路發展部分項目採用鐵路加土地發展模式，即用鐵路上蓋及沿線土地的發展權益支持發展，而政府基本不需花錢，當中包括最近動工的港鐵東涌線延線。至於公路及隧道發展，他認為可透過「興建、營運、轉移」模式批出項目讓私人機構建設及營運，並在若干年後交還給政府，此方法亦不需花太多公帑。

債券可多發予市民認購

交椅洲人工島方面，陳則認為不少人有興趣參與，並稱日後或可透過此項目發行債券，讓市民認購。他補充，因政府以往的綠債多給予機構投資者認購，反應踴躍，認為可多給一點債券予有興趣市民認購。