將軍澳過渡屋推「即場報名日」 設晚間時段

有意申請者需帶齊身分證明文件、公屋藍卡（如有申請公屋）、最近6個月入息文件及最近6個月資產證明文件，前往觀塘翠屏道3號基督教家庭服務中心辦理申請手續。市民亦可透過網上、電郵及郵遞方式提交申請，項目截止申請日期為6月30日中午12時。

3項目共1079伙 皆近港鐵

3個項目「賢庭居」、「邑庭居」及「寶庭居」分別位於將軍澳市中心唐賢街、寶邑路及寶琳北路，均鄰近港鐵站，附近有大型街市及公共休憩設施，共提供1079個單位，面積介乎107至265平方呎，提供1至4人及無障礙單位，設有獨立洗手間、煮食空間、抽氣扇及熱水爐等設備，租金介乎2500至5350元，其中「賢庭居」及「寶庭居」預計最快今年8至9月入伙，「邑庭居」則12月入伙。

租期兩年 最多續兩年

昨日有到場申請者關注續租問題，基督教家庭服務中心助理總幹事（管治及服務）周淑琼表示，今次項目與政府訂定租約為5年，每個申請者的租期為兩年，可因應情况續租最多兩年。她表示，今次是首次用「即場報名日」方式接受申請，由現場社工協助申請人填寫表格及解答疑難。

有意申請的盧先生表示，一人單位2500元租金合理，選址在哪都無問題，最重要能盡快「有屋住」，不用再寄宿朋友家。另一到場的廖女士於2015年來港，一家三口寄人籬下，之前因就業而入息超出輪候公屋上限，故已輪候公屋7年，其間搬了7次屋；現時未有工作的她有信心入住過渡房屋兩年後可獲編配入住公屋。