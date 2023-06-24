油柑頭首置地逾1900伙 須八折售 入息資產上限高白表三成 有發展商稱有興趣

荃灣油柑頭住宅地皮面積約48,673平方米，位於荃灣西柴灣角與汀九之間，貼近屯門公路，背山面海，地勢較高，日後或有單位可望藍巴勒海峽海景。綜合市場人士早前估計，地皮估值約26.15億至44.99億元，預計每平方呎樓面地價約2500至4300元。

按最新居屋推算 入息6萬至8萬

房屋局發言人表示，「首置」項目目標是協助不符合申請購買居屋單位的資格而又未能負擔私營房屋單位的人置業。「首置」申請人須為居港滿7年香港居民、從未在港擁有住宅物業、收入介乎居屋白表申請人的入息限額及該限額加三成，以及資產不超過居屋白表申請人的資產限額加三成。若以最新一期居屋的申請入息和資產限額推算，油柑頭首置項目申請入息限額介乎62,001元至80,600元，資產上限則為1,911,000元。

七成不小於375呎 5年禁轉手

為確保發展商不會興建太多面積細小的單位，以及可按市場需要靈活設計合適單位組合，油柑頭項目所有單位須符合政府就賣地項目所設的最低實用面積要求，即不可小於280平方呎；至少七成單位實用面積不可小於375平方呎。另業主買入單位的首5年內不可出售或出租單位，其後若須轉售要繳付補價。

對於油柑頭項目規定以市價八折出售單位，新地副董事總經理雷霆回應本報查詢稱，該項目發展規模夠大，集團會研究入標競投。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀回應稱，集團會先了解地皮招標條款細節，然後才研究是否參與投地。

測量界料貼近上限家庭可負擔

測量師學會前會長何鉅業表示，油柑頭項目以市價八折出售單位，對發展商計算項目發展有吸引力，相信發展商亦會以審慎方式競投，高價搶地機率不高。至於申請入息及資產限額以居屋白表加三成計算，何相信貼近上限的家庭可負擔樓價，「市值七折也可以負擔，主要是首期是否只需樓價一成」。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為，今次首置盤以市值八折出售，即是樓價較高，加上出售對象主要為夾心階層，負擔能力應較高，相信可「賣得郁」，對發展商具吸引力。

條款訂明須獨立人士驗收

有別於政府會在觀塘安達臣道首置項目隨機抽取1000個單位作為「首置盤」，油柑頭項目所有單位均為「首置盤」；同時亦採取與私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」相同做法，在賣地條款訂明發展商須聘請獨立檢查人士為樓宇最後驗收，並須提交令房屋局長信納的報告，獨立檢查人士須於報告證明工程符合有關要求。梁文廣認為，發展商有責任為所建樓盤質素把關，當局亦應思考如何讓獨立檢查人士可確保工程符合有關要求。

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