【Emily】立會商「限膠」 環署改口風 議員「成功爭取」蛋糕裝飾豁免

新民黨陳家佩之前關注過，蛋糕底托、包裝外圍嘅膠繩等係咪受規管，當時政府官員講明唔喺管制範圍，因主要想規管蛋糕面上嘅塑膠裝飾。不過，環境保護署副署長（減廢）陸嘉健噚日轉口風話，「蛋糕上嘅裝飾都要睇睇委員意見，覺得唔係好有必要管制，（所以）準備建議產品喺列表中剔除」。

膠手套擬准賣唔准派

至於同受議員關注嘅即棄膠手套，當局由原本禁止銷售同免費派發，就會放寬為禁止免費派發。陸嘉健話，「本來禁止銷售及免費派發膠手套，但聽取委員幾次意見後，第一個覺得可以放寬都係膠手套問題，可能今日生活上都有用途，而且無完全替代品」。

翻查資料，今年3月會議上，委員陳凱欣就曾經質疑非手術用膠手套日常會用嚟整蛋糕，食肆員工都用到，質疑當局有咩替代品，當時陸嘉健話替代品係「藍色醫療用嗰種」，令委員嘩然。