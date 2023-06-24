明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】立會商「限膠」 環署改口風 議員「成功爭取」蛋糕裝飾豁免

【明報專訊】政府計劃最快今年分階段管制即棄餐具及其他塑膠物品，之前唔少立法會議員針對唔同嘅即棄膠產品提問，甚至質疑當局點解要禁售或禁派，噚日立法會相關法案委員會再開會討論，似乎議員都階段性「成功爭取」。環保署代表喺會上話，將容許膠手套繼續銷售，同時將蛋糕裝飾喺管制名單中剔除。換言之，日後蛋糕可以保留膠製生日牌等，唔受管制。

新民黨陳家佩之前關注過，蛋糕底托、包裝外圍嘅膠繩等係咪受規管，當時政府官員講明唔喺管制範圍，因主要想規管蛋糕面上嘅塑膠裝飾。不過，環境保護署副署長（減廢）陸嘉健噚日轉口風話，「蛋糕上嘅裝飾都要睇睇委員意見，覺得唔係好有必要管制，（所以）準備建議產品喺列表中剔除」。

膠手套擬准賣唔准派

至於同受議員關注嘅即棄膠手套，當局由原本禁止銷售同免費派發，就會放寬為禁止免費派發。陸嘉健話，「本來禁止銷售及免費派發膠手套，但聽取委員幾次意見後，第一個覺得可以放寬都係膠手套問題，可能今日生活上都有用途，而且無完全替代品」。

翻查資料，今年3月會議上，委員陳凱欣就曾經質疑非手術用膠手套日常會用嚟整蛋糕，食肆員工都用到，質疑當局有咩替代品，當時陸嘉健話替代品係「藍色醫療用嗰種」，令委員嘩然。

上 / 下一篇新聞

油柑頭首置地逾1900伙 須八折售 入息資產上限高白表三成 有發展商稱有興趣
油柑頭首置地逾1900伙 須八折售 入息資產上限高白表三成 有發展商稱有興趣
將軍澳過渡屋推「即場報名日」 設晚間時段
將軍澳過渡屋推「即場報名日」 設晚間時段
陳茂波：北都或直接批地 不需事先平整省錢增效率
陳茂波：北都或直接批地 不需事先平整省錢增效率
中大民調：政府如何減貧富懸殊 逾半人倡建公屋
中大民調：政府如何減貧富懸殊 逾半人倡建公屋
飛機疑爆胎急煞 18人滑逃生梯傷
飛機疑爆胎急煞 18人滑逃生梯傷
民間電台下周五停播 稱主持難覓收款被禁
民間電台下周五停播 稱主持難覓收款被禁
港擬吸外企遷冊 不審資產禁危國安 修例立機制 陳仲尼：紓資金外流
港擬吸外企遷冊 不審資產禁危國安 修例立機制 陳仲尼：紓資金外流
經民聯15建議促融入灣區 倡港人准買「內地版居屋」
經民聯15建議促融入灣區 倡港人准買「內地版居屋」
三跑前工頭索回佣囚16月 官斥用權剝削血汗錢
三跑前工頭索回佣囚16月 官斥用權剝削血汗錢
載習講話 政府廣告版遭噴「陳獨秀」3字
載習講話 政府廣告版遭噴「陳獨秀」3字
舊警署果欄 內地客湧打卡 端午逾11萬內地人訪港 名店豪客復熱鬧
舊警署果欄 內地客湧打卡 端午逾11萬內地人訪港 名店豪客復熱鬧
內地熱推港校服 校長憂損形象
內地熱推港校服 校長憂損形象
假資歷湊人頭獲郵政合約 夫婦緩刑
假資歷湊人頭獲郵政合約 夫婦緩刑
穿過吉舖剷入日本城貨倉 私家車刑毁逃脫
穿過吉舖剷入日本城貨倉 私家車刑毁逃脫
因國安法改政綱無公布 鄭：公民黨怕影響勝算
因國安法改政綱無公布 鄭：公民黨怕影響勝算
李予信曾因街頭活動帶返警署 「公民黨被攻擊時 可拿出嚟講」
李予信曾因街頭活動帶返警署 「公民黨被攻擊時 可拿出嚟講」
涉電筒照警 青年集結罪脫 律政司上訴終院
涉電筒照警 青年集結罪脫 律政司上訴終院
涉衝立會男稱遭逼供 官准錄影會面呈堂
涉衝立會男稱遭逼供 官准錄影會面呈堂
中環「和你lunch」案 6人暴動罪成 囚4年至4年1月
中環「和你lunch」案 6人暴動罪成 囚4年至4年1月
港運會來年復辦 籃球變3人 共8項目下月起選拔 個人賽設分齡組別
港運會來年復辦 籃球變3人 共8項目下月起選拔 個人賽設分齡組別
6電話號碼抽查消費券資格 留意「三不」防電騙
6電話號碼抽查消費券資格 留意「三不」防電騙
財會通過撥4100萬 開發撤MPF對冲系統
財會通過撥4100萬 開發撤MPF對冲系統
屋無掙扎痕迹 大欖中刀身亡漢不排除自殺
屋無掙扎痕迹 大欖中刀身亡漢不排除自殺
涉直播賣冒牌貨 30歲女被捕
涉直播賣冒牌貨 30歲女被捕
比亞迪刑毁案 多拘4人3屬黑幫
比亞迪刑毁案 多拘4人3屬黑幫
【Emily】迪士尼「玩轉夏日」 可拎埋水槍去「特訓」
【Emily】迪士尼「玩轉夏日」 可拎埋水槍去「特訓」
【Emily】港鐵7．1送7.1萬飛 輕鐵免費
【Emily】港鐵7．1送7.1萬飛 輕鐵免費
【Emily】區選擬年底搞 未有期先招標
【Emily】區選擬年底搞 未有期先招標
【Emily】書展講座 葉劉談「大國博弈」
【Emily】書展講座 葉劉談「大國博弈」