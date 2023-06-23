【Emily】孫玉菡空中飛索紓壓 楊潤雄飛甘肅祭伏羲

孫玉菡除咗同小朋友玩芬蘭木棋同飛碟，仲玩埋空中飛索，佢話行上高台時心情緊張，但飛出去嘅短短20幾秒，心情豁然開朗，令佢暫時忘記工作壓力，Emily睇到相都feel到好刺激。孫局長話，希望家長多啲同小朋友玩，享受閒暇，促進親子溝通之餘，亦增強身心健康；又提醒，照顧有特殊需要兒童嘅家長更需要社會支援，呼籲市民多啲關心身邊人。佢亦多謝唔同部門同事出心出力，令大家度過一個滿載陽光同歡笑聲嘅端午節。

文化體育及旅遊局長楊潤雄都有「飛」，不過係飛咗去甘肅省天水市，與國務院港澳辦黨組成員向斌、甘肅省同天水市領導見面，並代表特區政府出席年度公祭伏羲大典。佢話，現場嘅莊嚴氣氛同團結心情都令佢感動，亦更細意思考中華文化嘅淵博，話要好好推廣中華文化。楊局長之後去咗麥積山石窟參觀，觀賞有關西魏乙弗皇后嘅新派秦腔劇《麥積聖歌》，講關於為國為民犧牲小我嘅故事，佢大讚套劇做到以戲曲弘揚中華文化，同當代觀眾有聯繫，唔知局長從中有咩啟發呢？