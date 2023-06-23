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教局初中AI教材 聚焦倫理與利弊

【明報專訊】教育局本周初發布兩個單元的創科教材，涵高小編程教學、初中人工智能。初中單元建基於中大賽馬會「智」為未來計劃，其首席負責人、中大學者任揚說，初中教AI（人工智能）的21個課節中，約一半內容圍繞倫理和科技對社會的利弊，舉例科技可造福社會但亦可帶來負面影響，冀學生明白如何正確使用AI。

教育局稱，本學年起會舉辦教師培訓課程和工作坊，提供約1000個培訓名額，亦會到校探訪、以問卷調查等蒐集意見，了解學校施教情况。

七成初中涵AI 99%高小教編程

去年底《施政報告》，關鍵績效指標（KPI）之一是2024/25學年前至少75%「公帑資助學校」在高小推強化編程教育、初中課程加入如AI的創科元素。教育局課程支援分部科技教育組總課程發展主任連庭傑說，現時七成中學已在初中課程加入AI元素，99%小學已在高小教授編程，但「強化」編程的推展情况尚待觀察，相信新教材可協助更有系統的教學。

學校推展STEAM教育（科學、科技、工程、藝術和數學）各有特色，有學校斥資數百萬購入裝置，被問教育局是否鼓勵學校如此花費，連庭傑稱「不能很量化去說一百萬就得、二百萬就不行」，強調學校要以學生是否有裨益為先，STEAM教育宗旨是以跨學科課程培養解難能力和訓練邏輯思維。

相關字詞﹕教育局 倫理 STEAM教育

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