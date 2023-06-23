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港聞

港聞二

臭水滲樓下 揭14貓困亂屋 內外滿雜物無足夠糧水 住客涉虐畜被捕

【明報專訊】昨早近8時，警方接報稱深水埗一唐樓單位有異味且漏水，懷疑有人暈倒。警方到場調查，單位無人應門。消防破門發現多隻貓走動無人理會，亦無足夠糧水，環境惡劣兼堆滿雜物。愛護動物協會及漁護署派員檢走14隻貓。警方經進一步調查，拘捕43歲葉姓女住客，涉嫌殘酷對待動物。

現場為深水埗福華街132至134號貴華樓8樓一單位，約700呎，屋內有多罐未開貓罐頭。現場所見，單位內外堆滿雜物如垃圾屋，雜物高約一米。部分貓身形瘦削，部分則匿藏屋內多處，愛協及漁署人員在屋內搜索。

至下午2時許，人員於單位檢走14隻貓，將牠們放入籠，10隻交由愛協、4隻交由漁護署處理。現場所見，部分貓為幼貓，部分貓臉部受傷毛髮凌亂。愛協稱，帶走10隻唐貓包括4隻成貓、2隻初生及4隻幼貓。漁護署稱，經獸醫初步檢查，被檢走4貓情况尚可。昨晚警方再接報稱涉案大廈天台冷氣頂有貓，消防、愛協、警方到場未有發現。

樓下住戶疑滲貓尿 難聞難眠

居於7樓的周姓夫婦稱，前日下班返家發現房間內牆身與天花板及屋外門框發現漏水，情况嚴重，「一夜有成大半桶水」。周先生形容水的味道難聞及有貓騷味，懷疑是尿液，「打開啲窗，推開門口就好臭」。他稱一家居於單位約10年，不知樓上有養貓，周太說「平時啲下水管都有（味）」、「喺廚房煮飯都聞到」。兩人感到非常滋擾，將會以滴露消毒，希望問題盡快解決，又說前日一家受氣味影響徹夜難眠。現場所見，桶內液體為黃色。

居於同層的梁小姐兩個月前租住單位，前日下午3時起發現大廳及房間牆身滴水，「突然發現有兩粒珠仔，我就攞條棍撩撩佢以為冇事，點知整完呢度嗰度又漏」，遂通知業主，但漏水前未發現其他異樣。

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