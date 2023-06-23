短訊發放登記制 不包WhatsApp

詐騙短訊近年不時出現，不少市民遭騙財。湛兆仁昨在商台《在晴朗的一天出發》解釋，短訊發放人登記制度將要求銀行預先登記發放短訊時所用的名稱，若有人未經登記就以銀行名義發短訊，電訊商將全數攔截。他指出，今年7月會推出業務守則和確定有關技術方案，料需花數月安排銀行業在登記冊登記，希望今年底銀行業先試行。

被問到會否擴展短訊發放人登記制度至所有機構，湛兆仁指出，由於現時網上騙徒多數冒充銀行行騙，加上牽涉金錢的可能也較大，故選擇先在銀行業試行，待有結果和成效才考慮將制度擴展至其他機構。

專家：詐騙多海外 識別難

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑昨在港台《千禧年代》表示，現時首先是認證銀行，最終可能所有企業都要登記才可發短訊，發訊人會由公司英文名和數字組成，未有登記者的短訊將被攔截，但他指此舉可能增加商業運作難度，因機構日後發短訊前都要登記。他又認為，最困難在於很多詐騙短訊來自海外，他關注如何識別海外短訊真偽。