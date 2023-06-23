港鐵早收助維修 陳恒鑌：僅間中實施

倘早收1小時

張欣宇：接駁巴可處理客流

陳恒鑌昨在港台《千禧年代》表示，參考前年東鐵線過海段工程，港鐵亦曾每周一次暫停紅磡至旺角東站服務，相信倘非每日更改服務，只間中實施，大家均可接受，冀港鐵可選擇在非上班時間、例如周末及假期實施提早收車。陳向本報稱，港鐵曾透露，會按需要制訂提早收車維修方案，原則是避開人潮及客量多的日子，估計平日實施可能不大。

張欣宇於同一節目指出，如提前至晚上11時半或凌晨零時收車，為工程團隊爭取多一個多小時工作時間，有助增加維修效率，本需3晚的維修工作或可兩晚完成。有工會提議精簡維修前的安全保護程序，以換取更多維修時間；張認為相關程序費時，惟不同意減少，因鐵路維修有一定危險性，外國時有意外。

5年投650億改善制度

田北辰：不算很大「加碼」

至於港鐵稱未來5年投放逾650億元改善鐵路資產管理及維修保養制度，較上一個5年度增加兩成，陳恒鑌分析，即今個5年較上一個5年度多百幾億元，攤分5年即每年多10至20億元，對港鐵財政沒太大影響。實政圓桌田北辰則分析，計及通脹及鐵路擴展，今個5年早已需投放多100億元，故認為港鐵今次在資源投放不算有很大「加碼」，估計只能局部而不能全面改善列車保養維修。