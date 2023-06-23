明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港鐵早收助維修 陳恒鑌：僅間中實施

【明報專訊】港鐵前日公布鐵路資產管理及維修保養制度檢討報告，其中提出積極研究尾班車提早收車和頭班車延遲開車，以增加鐵路維修時間。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌昨日表示，據他向港鐵了解，提早收車只會間中按需要實施，不會經常及長時間執行。曾任港鐵工程師的議員張欣宇指出，凌晨零時至1時許乘客量只有1000至2000人，相信提供接駁巴士便可處理，可提早1小時收車。

倘早收1小時

張欣宇：接駁巴可處理客流

陳恒鑌昨在港台《千禧年代》表示，參考前年東鐵線過海段工程，港鐵亦曾每周一次暫停紅磡至旺角東站服務，相信倘非每日更改服務，只間中實施，大家均可接受，冀港鐵可選擇在非上班時間、例如周末及假期實施提早收車。陳向本報稱，港鐵曾透露，會按需要制訂提早收車維修方案，原則是避開人潮及客量多的日子，估計平日實施可能不大。

張欣宇於同一節目指出，如提前至晚上11時半或凌晨零時收車，為工程團隊爭取多一個多小時工作時間，有助增加維修效率，本需3晚的維修工作或可兩晚完成。有工會提議精簡維修前的安全保護程序，以換取更多維修時間；張認為相關程序費時，惟不同意減少，因鐵路維修有一定危險性，外國時有意外。

5年投650億改善制度

田北辰：不算很大「加碼」

至於港鐵稱未來5年投放逾650億元改善鐵路資產管理及維修保養制度，較上一個5年度增加兩成，陳恒鑌分析，即今個5年較上一個5年度多百幾億元，攤分5年即每年多10至20億元，對港鐵財政沒太大影響。實政圓桌田北辰則分析，計及通脹及鐵路擴展，今個5年早已需投放多100億元，故認為港鐵今次在資源投放不算有很大「加碼」，估計只能局部而不能全面改善列車保養維修。

相關字詞﹕張欣宇 陳恒鑌 港鐵

上 / 下一篇新聞