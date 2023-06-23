西瓜節室內開鑼人流增 陳茂波：經濟靠消費頂住

有入場客稱質佳款多價較貴

陳茂波表示，外圍經濟環境仍面對很大挑戰，本港出口繼續下跌，今年本地經濟主要靠消費，亦盼市民在市集「睇得開心、買得開心、食得開心」。開幕禮結束後，陳在約6間攤檔駐足，分別購買皇玉西瓜、不在今年西瓜節推介之列的美鈴西瓜，以及冬瓜、蝦米、本地米等本地農產品。

今年市集設20個攤檔，多為本地農戶，除了售賣本地種植西瓜，亦有瓜果蔬菜、蝦米紫菜等漁農產品，並設攤位遊戲和表演。西瓜每磅介乎40至50元，亦有商户賣每斤60元。

入場市民Ada過往曾參與兩三屆西瓜節，她認為今年產品質素較佳、種類較多，且攤檔「企理啲」，但感覺價格較往年貴10%至20%。居於元朗的Michelle與女兒首次參與西瓜節，她認為產品定價偏貴，但有機農產品值得支持，且今年勝在室內環境舒服、選擇較多，花了約400元買兩個西瓜。

有款式兩小時售罄 「OK好賣」

振生園有機農場負責人佘太曾參與西瓜節，她稱得益於宣傳及商場室內環境，今年人流較往年高，入場人士亦目標明確，「直接買西瓜，只係睇大細」，往屆則較多人只看不買。她形容今年產品「OK好賣」，皇玉西瓜不足兩小時已沽清，但營業額仍言之尚早。蓮澳農場負責人鄭太亦曾參與多屆西瓜節，她對今年人流感滿意，而且相比以往在大埔農墟舉辦，今年「冇生意都有冷氣，起碼唔使日曬雨淋」，攤檔亦免場租。