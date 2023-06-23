明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

西瓜節室內開鑼人流增 陳茂波：經濟靠消費頂住

【明報專訊】「開心香港漁農嘉年華」首場活動、為期4日的「2023本地有機西瓜節」昨於青衣城開鑼，財政司長陳茂波開幕致辭中表示，今年本港經濟「主要靠消費頂住」，鼓勵市民「開心消費、拉動經濟」。有農户稱今屆人流多於往年，場地更舒服；有市民則認為今年產品較往年稍貴，但質素較佳。

有入場客稱質佳款多價較貴

陳茂波表示，外圍經濟環境仍面對很大挑戰，本港出口繼續下跌，今年本地經濟主要靠消費，亦盼市民在市集「睇得開心、買得開心、食得開心」。開幕禮結束後，陳在約6間攤檔駐足，分別購買皇玉西瓜、不在今年西瓜節推介之列的美鈴西瓜，以及冬瓜、蝦米、本地米等本地農產品。

今年市集設20個攤檔，多為本地農戶，除了售賣本地種植西瓜，亦有瓜果蔬菜、蝦米紫菜等漁農產品，並設攤位遊戲和表演。西瓜每磅介乎40至50元，亦有商户賣每斤60元。

入場市民Ada過往曾參與兩三屆西瓜節，她認為今年產品質素較佳、種類較多，且攤檔「企理啲」，但感覺價格較往年貴10%至20%。居於元朗的Michelle與女兒首次參與西瓜節，她認為產品定價偏貴，但有機農產品值得支持，且今年勝在室內環境舒服、選擇較多，花了約400元買兩個西瓜。

有款式兩小時售罄 「OK好賣」

振生園有機農場負責人佘太曾參與西瓜節，她稱得益於宣傳及商場室內環境，今年人流較往年高，入場人士亦目標明確，「直接買西瓜，只係睇大細」，往屆則較多人只看不買。她形容今年產品「OK好賣」，皇玉西瓜不足兩小時已沽清，但營業額仍言之尚早。蓮澳農場負責人鄭太亦曾參與多屆西瓜節，她對今年人流感滿意，而且相比以往在大埔農墟舉辦，今年「冇生意都有冷氣，起碼唔使日曬雨淋」，攤檔亦免場租。

相關字詞﹕2023本地有機西瓜節 陳茂波 開心香港 西瓜

上 / 下一篇新聞