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赤柱沙田迫爆 遊客：終可感受氣氛

【明報專訊】多區復辦龍舟賽，除了健兒手持划槳振臂高呼，得到不少觀眾打氣聲外，炎熱天氣下，雨傘、太陽帽及電風扇成為市民的「划槳」。本報記者昨早8時許分別到赤柱及沙田觀察，發現比賽未開始市民已迫爆沙灘及城門河兩岸，其中赤柱正灘有逾百人觀賽，附近馬路擠滿巴士及小巴。4年前曾觀賞赤柱龍舟賽、定居香港的英國人Becky說，香港終於擺脫新冠疫情，認為今年氣氛較4年前更熱烈，下年一定再來觀賽。

來自台灣的虞先生攜同兩名孫女昨到赤柱觀賽，他說去年曾打算來港觀賽，惟因疫情取消，「今年終於可以感受氣氛」，認為現場氣氛較想像中熱鬧，「跟台灣差不多」，期望香港舉辦更多類似的國際賽事。首次到場觀賽的5歲林小朋友對賽事感興奮，除了看龍舟賽，更可在沙灘「玩水、玩沙」，「希望公公下年再帶我嚟」。

沙田城門河氣氛同樣熱烈，市民不時為選手高呼打氣，又自拍留念。早上11時許人流開始增加，起點區位置有樹遮蔭且有風，不少市民選擇在此觀賽，其間有家長讓小朋友坐在河邊欄杆觀賽，有警員經過提醒不要跨越欄杆，對小朋友說「千祈唔好等警察離開又返上去啊」。專程由九龍往沙田觀賽的姚氏夫婦說，昨日是他倆首次觀賞龍舟賽，氣氛非常好，「天氣熱都無所謂」。

在大埔海濱公園舉行的龍舟競賽亦吸引不少市民湊熱鬧，不過全長約150米的海濱公園瞭望台被圍封，只有嘉賓、工作人員、記者和參賽者在出入口出示大會發放的證件，才能進入靠近賽事終點範圍。有市民在網上發言不滿安排，遺憾節慶日子未能官民同樂。

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