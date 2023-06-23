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龍舟賽復辦 鼓聲打氣多區響 5000人烈日赤柱競渡 海外選手：較2019年熾熱

【明報專訊】港人今年終可擺脫新冠疫情各種限制，烈日下迎來全面復常後首個端午節，龍舟鼓聲及健兒吶喊聲昨日再次響遍全港多區，包括赤柱、沙田、香港仔、西貢、大埔及屯門等。其中睽違3年的赤柱國際龍舟錦標賽復辦，赤柱昨日最高氣溫32.1℃，無阻168支來自本港及海外的隊伍、逾5000名龍舟健兒，再度揮汗爭取佳績。有來自蘇格蘭的選手對賽事復辦感興奮，更認為今年氣氛較2019年更熾熱，「可能大家終於可以脫下口罩」，期望明年再來港作賽，與各地選手享受比賽樂趣。

錦標賽昨早8時半開始，下午5時結束，共有6個組別，包括永明金盃、公開組、混合組-商行、混合組-公開、女子組及永明金融學界盃，其中「永明金盃」冠軍由來自迪拜的隊伍「Ovolo Diggers」奪得，來自蘇格蘭的隊員Allen對於事隔數年再訪港參賽並再度奪冠感興奮，他稱前日才抵港操練，本以為會落敗，幸好各隊員齊心協力，最終以1分09秒衝線。

代表畢馬威會計師行參賽的隊長Justin表示，會計師行已連續參賽多年，可惜賽事受疫情影響停擺，對復辦感興奮。被問及有多隊雲集世界各地選手，本港隊伍會否「輸蝕」，他說會計師行3年來一直在赤柱正灘練習，有「主場之利」。

「最搶鏡服飾」得獎隊：

表演2019年已構思

除了龍舟賽，選手每年都會悉心打扮參加的「最搶鏡服飾獎」比賽亦再度歸來，惟今屆只得兩隊參加，最終由香港會計師公會代表奪冠，14名代表分別扮演迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」中的紅心皇后、妙妙貓及啤牌士兵等角色，獲得8000元獎金。扮演角色「妙妙貓」的Portia說，早於2019年已構思今次服裝及表演，惟疫情影響，延至今年才有機會出場；今次表演取名「紅桃皇后大勝瘟疫大魔王」，寓意香港戰勝疫情，各項龍舟比賽得以復辦。她說，公會將於周六及下周日（24及25日）的香港國際龍舟邀請賽再度亮相，更會穿上服裝扒龍舟。

城門河4小時23場 市民聚兩岸

沙田城門河昨日則上演沙田龍舟競賽2023，由早上8時半至中午12時50分共有23場賽事，每場均有9隊參賽，吸引大批市民在岸上觀賞，氣氛熱烈。中午12時許，沙田區少年警訊「提子盃」開賽不久後發生意外，3號隊伍「台山商會中學」的龍舟突越線撞向4號隊伍「荃灣區少年警訊」，導致4號隊龍舟翻艇、參賽者跌入河，由大會船上工作人員協助上水，事件有驚無險，觀眾亦反應淡定，繼續圍觀拍照，有市民笑言「咁渣㗎？」

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