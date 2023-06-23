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北區首創認知障礙基金 助居民查患病風險 3個月轉介60人

【明報專訊】本港人口老化，認知障礙症患者持續增加，中大醫學院曾推算2039年本港將有逾30萬人罹患該症。有見現有資源未能覆蓋所有有需要人士，前北區區議員侯金林與北區醫院前行政總監文志賢去年底成立「北區認知障礙症關愛慈善基金」，為全港首個服務認知障礙症患者及照顧者的地區非牟利機構，基金今年3月至今已為約180名北區居民篩查，並轉介其中約60名有認知障礙症風險者進一步評估。

據政府統計處資料，2069年65歲或以上長者將佔本港人口35.1%。不同研究均顯示，認知障礙症患病數字會隨人口老化上升，中大醫學院曾推算患者將由2015年的10萬人增至2039年的逾30萬人。身兼急症科專科醫生的文志賢稱，隨着人口老化，認知障礙症患者將不斷增加，惟政府現有資源未能全面支援所有有需要人士，盼基金可發揮互補角色，包括及早識別初期患者，讓患者盡早得到支援、延緩病情惡化。

侯金林透露，其母亦患認知障礙症，他約20多年前發現母親有記憶力衰退病徵，奈何當時因工作繁重而要將母親送到護老院。侯稱，未能讓母親在家安享晚年令他耿耿於懷，加上服務社區時接觸不少基層家庭，令他深明照顧者困境，故啟發他創辦基金，盼為患者及照顧者提供全方位社區支援，並協助病患長者居家安老。

培訓中學生義工 冀新一代認識

今年3月起基金已做3次社區篩查，合共為約180名北區居民服務，發現當中約60人有患認知障礙症的風險，轉介至其他機構進一步評估。截至上月，基金已安排約40名義工接受專業訓練，能擔任社區篩查及支援患者；侯金林稱當中8人是中學生，他希望透過培養新一代對認知障礙症的認識，及早提升年輕一代的關注。

退休護士馮淑姿為其中一名義工，其父9年前確診認知障礙症，幸得家人一直在家照顧。馮稱照顧患者並非易事，但其實有不少竅門，如要鼓勵病人照顧自己；照顧者若能認識該病症、理解患者行為，有助減少生活摩擦。加入當義工，她說是希望以自身經驗服務同路人。

相關字詞﹕侯金林 文志賢 北區認知障礙症關愛慈善基金 認知障礙症

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