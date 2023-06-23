醫局精神科缺人 陳友凱：覆診5分鐘「問用藥也未必夠時間」

陳友凱稱，精神科病人初次診症最理想應花約一小時，以評估、診斷及訂立個人化治療方案，首兩至三個月應隔一至兩周覆診，靠向病人問診檢視病徵及副作用，以便及早調校藥量和處方；用藥一段時間後，醫生便要在取得病人共識下決定不再大改處方，覆診間距可長些。

個案經理支援非僅行政

阮淑茵促醫社整合

不過陳友凱指出，醫管局門診覆診一般僅5至6分鐘，單是問病人用藥情况已未必夠時間，「唔係問一句『你有無幻覺』咁簡單，病人好多時係唔知邊啲係幻覺」，或因而令藥物調校不宜，使病人有感「病徵未清」或長期受強勁副作用影響。他說，醫生有責任兼顧患者多方面病情，惟現實是每次覆診時間短，談何情緒及心理支援，問診或只能流於表面。

同為精神健康諮詢委員會委員的社協幹事阮淑茵稱，情緒支援需多方配合，社康護士或醫務社工作為個案經理，需聯繫不同系統為病人提供支援，不應只負責行政工作如審批醫療費用減免。她認為若能及早從輔導層面介入，可減低病人對醫學支援的需要，建議政府整合醫社服務並組成網絡，讓個案經理充分發揮聯繫角色，否則「幾多人都唔夠用」。

陳友凱補充，個案經理可協助病人處理家庭關係、教導應付壓力，並透過家訪評估病人實際精神狀况、有否服藥及副作用等。

他認為不應歸咎病人是否願意分享感受，個案經理有責任為病人提供自由及安全空間分享，否則便是失敗。