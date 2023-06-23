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港聞

港聞二

幻覺纏廿載日服十數藥 種植修心「最想有得返工」

【明報專訊】阿Wing（化名）20多年來飽受幻覺困擾，不時聽見令人煩擾的「聲音」，「好似酒樓、地盤好多好多人傾偈咁，好近嘅！好似喺身邊咁」；又見過街上有「人」穿過他人身體，種種幻象令他驚怕又厭倦。病情反覆嚇得他不敢上班，生怕幻覺忽爾出現，令他驚惶失措要躲進廁所逃避。他家窗台擺放8盆植物長得茂盛，是他悉心照料的心肝，他每日定時灌溉，看着葉莖漸長，葉子蒼翠欲滴，恍如提醒自己堅持總有成果，「我最想有得返工」。

訪問當日算是阿Wing狀况較佳之日，甫開門迎接已面帶笑容，溫婉地將引進記者屋內。見記者臉頰汗珠徐徐滴下，他開冷氣又多次問要不要冰茶，生怕招呼不周。

離異後惡化 「睡眠癱瘓」夜難寐

他淡然談起當年察覺患病經過，說最初意識不到那些焦慮和抑鬱病徵，相識多年的太太亦不理解，半年後妻子提出離婚，令他再受打擊，病情急劇轉差。有時夜晚躺在牀上徹夜難眠，雙目半張，幻聽聲音嘈吵煩擾，四肢控制不了，後來聽醫生診斷始知，這叫睡眠癱瘓症。

服藥暈眩停藥頭痛

冀「社區治療令」勿太苛

醫生當年提出3種治療選項：入院、打針或服藥。他向記者展示裝藥膠盒，一盒早晚服，一盒每晚一次，另一盒安眠藥睡前服，每日要嚥下10多顆大小藥丸。他說服藥後會異常睏倦、暈眩和水腫，有時副作用強勁，「見到啲藥想嘔」，試過偷偷停藥一兩天，卻令病徵加劇，頭痛和幻覺難當，最後只能乖乖服藥。

所以，他很明白精神病人有時會抗拒治療，期望政府亦理解，將來即使推行強制病人治療的「社區治療令」也不能過於嚴謹，若病人拒絕治療一兩次不應立即「捉入醫院」，最重要是讓病人明白治療的好處。

近日新聞不停播放荷里活廣場兇案，阿Wing說，每次傳媒報道傷人案，總提及疑兇有否精神病紀錄，「咁樣係唔啱，唔係個個精神病都斬人……唔好當我哋係傻佬，一話精神病就話係傻嘅」。

相關字詞﹕思覺失調 醫管局 精神科 精神健康

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