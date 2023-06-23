思覺失調患者：醫生「次次唔同幾句開藥」 等幾個月 見幾分鐘

明報記者 張逸羲

2001年一個傍晚，阿Wing離開地盤下班，突感忐忑不安，總想着有人尾隨在後。翌日下班走到巴士站排隊，他看着長長人龍，心頭湧現說不出的恐慌，身體不由自主停步，不敢前行，只好在附近亂逛，數小時後待候車人龍散去才折返。下一個早上，同樣情况再現，他自此再上不到班，太太因而提出離婚，他病情也急劇轉壞，未幾出現幻聽和幻覺，翌年在朋友鼓勵下到醫管局普通科門診求醫，數月後轉介至精神科門診，確診抑鬱、焦慮、思覺失調及睡眠癱瘓症。

「最多係直接唔問，畀番上次藥紙」

阿Wing病情多年來反反覆覆，每日需服10多種藥，至數年前主診醫生退休，他往後覆診均由不同醫生接見，每次數分鐘，「醫生次次都唔同嘅，無一次同嘅」，覆診間距也從每月一次延至3個月一次。他說即使醫生不如以往熟悉其病况，也不會特別多問，「有啲（醫生）會問我點，但係時間都好短。最多係直接唔問，畀番上次開藥張藥紙」。

最近一次覆診是上月底，他自覺病情有變差迹象，幻聽更頻密，向醫生反映卻未獲額外跟進，「講咗幾句就開藥，不過啲藥唔同咗」，下次覆診更延至4個月後。他受訪期間向記者展示藥單，記者比對後發現並無轉藥，只是一款鎮靜藥由以往一次服8粒0.5毫克的藥，改為兩粒2毫克，即同等藥量。他說不知是同款藥，醫生沒多說，又或者說了他聽不懂。

護士月訪10分鐘聊閒 「離婚都唔知」

除了精神科醫生，阿Wing曾獲轉介見醫務社工，卻不是為輔導，而是審批醫療費用減免。他亦曾獲社康護士跟進半年，護士每月家訪，每次逗留10至15分鐘，只談閒話不談煩惱，「佢會問我最近身體點、有無加藥、去邊度玩……唔太重要嘅就可以分享，譬如家事就唔講喇！我離過婚佢都唔知。」護士曾邀他參與社區手作班，與其他精神病友製作紙花，種種社交相處令他心境更愉快，但他認為護士探訪幫助不大，「當傾吓偈多個朋友」。

「醫生都好忙。」每次記者問及希望政府如何幫助，阿Wing如是回答。他認為礙於現實環境是病人多醫生少，政府幫不到多少，自己也無奈接受現狀，「𠵱家無所謂喇！習慣咗！」

學者：醫生頻換終只能複製上手做法

社協：醫患互信方予服藥信心

港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱認為，醫生頻繁轉換將無法掌握病人情况，最後只能複製上一名醫生覆診做法，無法訂立長遠治療目標；建議盡量減少轉醫生次數，且每次轉醫生後安排至少半小時覆診，以便充分掌握病人情况。社協幹事阮淑茵稱，精神病講求醫患互信，病人信賴醫生決定才有信心服藥。至於社康護士，陳友凱認為必須與病人建立長遠互信，不應只見面數個月、每次10多分鐘，「連病人婚姻狀况都唔清楚，咁係唔合格」。