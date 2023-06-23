明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

懲教解手「病犯」解銬 繼女報警捉回 兩看管者同時離房 署方設委會調查

【明報專訊】一名涉嫌偷拍及非禮繼外孫女的六旬男子，前日準備上庭時報稱不適送院，昨凌晨乘兩名懲教人員如廁及前往護士站斟水期間，在伊利沙伯醫院病房鬆開手銬逃回住所附近，並致電家人要錢。繼女「大義滅親」報警，警方到場拘捕越柙近兩小時的男子。懲教署已委派調查委員會深入調查事件。有立法會議員認為，署方應調查兩名懲教人員是否有程序失當及手銬為何鬆開。

涉狎繼孫被捕 稱發羊吊送院

據了解，越柙64歲男子早前涉嫌偷拍及非禮未成年繼外孫女被捕，被控製作兒童色情物品及猥褻侵犯，早前提堂，還押荔枝角收押所，前日早上在九龍城裁判法院再次提堂，準備上庭之際報稱抽筋及發羊吊，被警員押往伊利沙伯醫院。前晚10時許獲安排入住C6內科男病房，警方將男子交懲教人員看管。

懲教署昨早發稿稱，昨凌晨約4時，該還押者藉署方職員前往病房護士站時，突掙脫繫在病牀的手銬逃跑，在場懲教人員即時喝止追截，並召喚支援及通知警方。署方已委派一個調查委員會深入調查事件。本報向懲教署查詢涉案職員職級、有否停職、委員會成員組成及何時完成調查、會否公布結果等，署方稱無補充。

警疑瘦削掙脫 伊院：病房沒影響

伊利沙伯醫院發言人稱，病房護士發現該病人擅自離開病房，立即阻止並通知保安人員協助追截，病房亦就事件報警。院方稱非常重視事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告，會全力配合警方及懲教署調查，相關內科病房臨牀服務沒受影響。

據悉，事發時兩名負責看守懲教人員，一人前往洗手間，另一人往護士站斟水，男子趁機鬆開手銬衝出病房。警方初步調查懷疑因疑犯身形瘦削掙脫手銬，亦會調查手銬有否鎖好。據了解，涉案懲教人員有否刑事責任，視乎律政司法律意見決定。

登的士向家人稱回家 未獲理

據了解，越柙男子在醫院登上的士逃去，其間借司機手機致電妻子及繼女，稱正返回白田邨住所，欲取錢付的士車資。兩人未有理會，繼女「大義滅親」報警。警方與懲教署人員在醫院及白田邨調查，警方終在5時45分於偉倫街近麗田樓對開發現一名赤腳身穿病人服男子徘徊，相信是越柙男子，上前按地制服。

昨再報稱不適 解往明愛醫院

男子被帶上警車期間曾稱「想返屋企，講兩句說話」，「我自己會去差館，你放心」。昨午約2時，西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫帶同重案組探員到案發C6病房調查，其後從後門到地下急症室，了解疑犯逃走路線。警方表示，經初步調查，男子涉嫌「從合法羈押逃脫」被捕，正扣留調查，案件交由西九龍總區重案組跟進。該男子昨晚再度報稱不適，由警方解往明愛醫院治理。

「最少都要望住佢」

黎棟國促查程序失當

立法會保安事務委員會委員、保安局前局長黎棟國認為，兩名懲教人員「至少都要望住佢」，估計或有人以為已鎖病人在病牀，「諗住佢好穩陣就走開咗，都唔出奇」。他相信調查委員會「起碼都由助理處長」領導，需調查兩人員有否程序失當及手銬「點解會甩」，懲處言之尚早。

委員鄧家彪稱，涉案疑犯並非重犯，但「用咁隨意方式可以越柙，都係一個警號」。他認為，署方應全方位檢視事件，「到底因為只係還押（者），所以保安級別冇咁高，人手、裝備唔夠，定係有嘢做錯，都應該要交代」，以挽回公眾信心，避免還押者前往醫院求醫成為風險。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕從合法羈押逃脫 伊利沙伯醫院 懲教署 越柙

上 / 下一篇新聞