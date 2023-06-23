懲教解手「病犯」解銬 繼女報警捉回 兩看管者同時離房 署方設委會調查

涉狎繼孫被捕 稱發羊吊送院

據了解，越柙64歲男子早前涉嫌偷拍及非禮未成年繼外孫女被捕，被控製作兒童色情物品及猥褻侵犯，早前提堂，還押荔枝角收押所，前日早上在九龍城裁判法院再次提堂，準備上庭之際報稱抽筋及發羊吊，被警員押往伊利沙伯醫院。前晚10時許獲安排入住C6內科男病房，警方將男子交懲教人員看管。

懲教署昨早發稿稱，昨凌晨約4時，該還押者藉署方職員前往病房護士站時，突掙脫繫在病牀的手銬逃跑，在場懲教人員即時喝止追截，並召喚支援及通知警方。署方已委派一個調查委員會深入調查事件。本報向懲教署查詢涉案職員職級、有否停職、委員會成員組成及何時完成調查、會否公布結果等，署方稱無補充。

警疑瘦削掙脫 伊院：病房沒影響

伊利沙伯醫院發言人稱，病房護士發現該病人擅自離開病房，立即阻止並通知保安人員協助追截，病房亦就事件報警。院方稱非常重視事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告，會全力配合警方及懲教署調查，相關內科病房臨牀服務沒受影響。

據悉，事發時兩名負責看守懲教人員，一人前往洗手間，另一人往護士站斟水，男子趁機鬆開手銬衝出病房。警方初步調查懷疑因疑犯身形瘦削掙脫手銬，亦會調查手銬有否鎖好。據了解，涉案懲教人員有否刑事責任，視乎律政司法律意見決定。

登的士向家人稱回家 未獲理

據了解，越柙男子在醫院登上的士逃去，其間借司機手機致電妻子及繼女，稱正返回白田邨住所，欲取錢付的士車資。兩人未有理會，繼女「大義滅親」報警。警方與懲教署人員在醫院及白田邨調查，警方終在5時45分於偉倫街近麗田樓對開發現一名赤腳身穿病人服男子徘徊，相信是越柙男子，上前按地制服。

昨再報稱不適 解往明愛醫院

男子被帶上警車期間曾稱「想返屋企，講兩句說話」，「我自己會去差館，你放心」。昨午約2時，西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫帶同重案組探員到案發C6病房調查，其後從後門到地下急症室，了解疑犯逃走路線。警方表示，經初步調查，男子涉嫌「從合法羈押逃脫」被捕，正扣留調查，案件交由西九龍總區重案組跟進。該男子昨晚再度報稱不適，由警方解往明愛醫院治理。

「最少都要望住佢」

黎棟國促查程序失當

立法會保安事務委員會委員、保安局前局長黎棟國認為，兩名懲教人員「至少都要望住佢」，估計或有人以為已鎖病人在病牀，「諗住佢好穩陣就走開咗，都唔出奇」。他相信調查委員會「起碼都由助理處長」領導，需調查兩人員有否程序失當及手銬「點解會甩」，懲處言之尚早。

委員鄧家彪稱，涉案疑犯並非重犯，但「用咁隨意方式可以越柙，都係一個警號」。他認為，署方應全方位檢視事件，「到底因為只係還押（者），所以保安級別冇咁高，人手、裝備唔夠，定係有嘢做錯，都應該要交代」，以挽回公眾信心，避免還押者前往醫院求醫成為風險。

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