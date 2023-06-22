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港聞

港聞二

立會通過修例 電子煙准轉運 運輸局：內地貨多經港轉海外

【明報專訊】政府去年4月起規管電子煙等另類吸煙產品，早前運輸及物流局提出《2023年進出口（修訂）條例草案》，建議容許通過海空和陸空方式，聯運轉運另類煙產品，相關條例昨日在立法會以72票贊成、1票反對和3票棄權下，三讀通過，唯一投下反對票的是醫療衛生界立法會議員林哲玄。香港吸煙與健康委員會對通過草案表示遺憾和極度憂慮，認為修例會嚴重削弱全禁另類煙禁令的效用，對公眾衛生帶來潛在隱憂。

運輸及物流局長林世雄表示，內地是主要另類煙草生產地，大部分產品過去都經本港轉運海外，故需提出《條例草案》，「保持香港在《十四五規劃》下作為國際航空樞紐的地位」。

林哲玄就條例草案提出修訂，建議將執法工作交由海關負責。他在會上批評，政府忽視另類煙流入市面的風險，若放寬禁令，或令數以噸計的電子煙流入社區，交由「控煙酒辦」調查和檢控不合理。林的修正案在8票贊成、54票反對、14票棄權下遭否決。

湯修齊憂流入境內礙控煙

香港吸煙與健康委員會曾就條例草案聯署，並呼籲議員否決條例草案。對於立法會通過修例，委員會表示遺憾，主席湯修齊認為會增加另類煙在境內游走的可能，尤其是陸對空的聯運轉運形式，變相提供更多可能讓另類煙流入本港黑市，為控煙工作增添變數。委員會認為政府應在條例草案實施後定期檢討，積極研究進一步禁止管有另類吸煙產品，提高罰則。

另外，立法會昨日三讀通過《2023年印花稅（修訂）（第2號）條例草案》，容許非港人在成為香港永久居民後獲退回已繳付的買家印花稅和新住宅印花稅；隨後再通過《2023年博彩稅（修訂）條例草案》，向馬會徵收每年24億元的額外足球博彩稅，為期5年，合共120億元。

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