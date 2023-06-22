督察涉狎孕婦結案 辯：事涉錢銀仇警

控：無收下金錢直接報警

被告李卓賢（34歲）現已停職，涉案日期為2021年11月23日。控方昨日提出，辯方懷疑事主及其丈夫有金錢或其他動機誣衊被告，惟事實是被告向事主及其丈夫跪地，主動提出以百萬元和解，事主及其丈夫亦無收下金錢，直接報警，根本不涉金錢瓜葛；被告身為高級督察應對法律有一定了解，但仍跪地及提出以錢和解，反映其意圖是要求對方不要追究刑責，已構成妨礙司法公正。控方又質疑，辯方邀請法庭考慮被告案發時醉酒，惟醉酒不是非禮罪抗辯理由。

辯：提和解避襲擊 控：圖避刑責

辯方陳辭時同意醉酒不能用作抗辯，但提出辯方案情是被告在醉酒下爬上桌子，無非禮事主，醉酒可佐證被告作出平日不會有的反應；至於妨礙司法公正控罪，辯方主張被告是為逃避事主丈夫襲擊而提出和解。

辯方另主張事主口供與閉路電視片段不脗合，她供稱被告在休息室脫下兩人的口罩再強吻她，但片段可見被告在進入休息室前一早脫下口罩，不可能戴回口罩後再除下強吻事主；事主與其丈夫口供亦出現分歧，事主供稱擔心丈夫太激動，沒有向他提到自己被「揸胸」，其丈夫則供稱事主提過摸胸，但沒提到強吻，供辭完全相反。

【案件編號：KCCC 218/22】