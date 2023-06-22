六旬漢摘荔枝樹椏斷 姻親傷頭危殆

昨午近1時許，63歲劉姓男子與67歲張姓男子一同在葵涌散步，同為退休人士，報稱姻親關係。兩人行至荔景山路救世軍荔景院，發現對落山坡有一棵6米荔枝樹。劉爬上該樹欲摘取荔枝，張在旁觀看。

未幾，荔枝樹一樹椏疑不勝負荷折斷，一段長3米、直徑12厘米的樹椏跌下，擊中樹底下的張，劉未有跌下，仍在樹上。張頭部流血重創昏迷，劉見狀大驚報警。

救護員到場後為張戴上頭部固定器，送往瑪嘉烈醫院搶救，留醫深切治療病房。

劉陪同張送院，並在醫院接受警方查問；據悉劉向警方否認曾摘荔枝，警方在其身上亦無檢獲荔枝，案件列「有人意外受傷」。警方向其他政府部門查詢後，證實涉事荔枝樹所在地為私人土地。

上周一早上11時許，一名65歲王姓退休女士在流浮山深灣路近沙江村爬上一堆雜物採摘樹上荔枝，突感頭暈，失足從高處墮下，昏迷送往天水圍醫院，搶救不治。其兒子表示，母親以前曾在該處種植荔枝樹，母親結婚搬走後，村民每年仍會讓她入村摘荔枝。