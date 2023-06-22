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港聞二

網售「青山小欖出院」袋 海關接舉報調查

【明報專訊】近日網上有人出售印有懲教署徽章、「小欖精神病治療中心 出院留念」字眼及印有「青山醫院 出院留念」及該院標誌的布袋、T恤等產品；懲教署及青山醫院昨日均表示，從未生產及授權任何人生產有關產品，已轉交執法部門跟進；海關稱已接獲相關舉報。平機會指出，針對精神病患者和康復者的冒犯和侮辱言論有可能違反《殘疾歧視條例》。

懲教署表示，從未生產有關布袋、T恤，或授權任何人使用懲教署徽章生產該產品，已將個案轉介相關執法機構跟進調查。青山醫院發言人稱，從未生產有關產品，亦從未授權任何人使用該院標誌生產有關產品，已將個案轉交相關執法部門跟進。

懲教署青山醫院稱從未授權

海關稱已接獲相關舉報，如發現違法情况會採取適當執法行動。海關補充，一直根據《商品說明條例》及《版權條例》執法，一般而言，在未經商標持有人或版權持有人許可下擅自使用有關商標或版權作品，可能構成民事侵權甚至刑事侵權，違者或須承擔法律責任。

有網民稱欲購「傍身」

近日有網民稱，自己使用印有懲教署徽章及寫有「小欖精神病治療中心 出院留念」字眼的布袋上班後，「同事對我都是客客氣的」，更稱「我覺得香港愈來愈安全」。有網民留言「我都想買番個，收工迫地鐵無人夠膽再撞埋嚟」、「好想買番個傍吓身」、「可能用咗呢個袋就避免斬人悲劇發生了」。網上平台Carousell有相關布袋出售，售價介乎45至100元。

平機會：倘負面言論 開玩笑亦不當

平機會發言人指出，任何以精神病患者和康復者為對象的負面言論，不論是挖苦、開玩笑或是帶侮辱性的言論皆不恰當；針對精神病患者和康復人士作出冒犯和侮辱的言論，或藉公開言論或活動煽動對有關人士的仇視、嚴重鄙視或強烈嘲諷，更可能構成《殘疾歧視條例》的違法騷擾和中傷行為。平機會重申精神病患與暴力並無必然關係，市民毋須對精神健康有需要者抱有不必要恐懼，亦不應標籤甚至歧視他們。

醫生囑反思或令人諱疾忌醫

精神科專科醫生麥永接認為，近日發生連串有關精神病患者的事件，市民「或多或少」感到沉重，故可理解「有啲人小小開玩笑」和具「諷刺、黑色幽默」的行為，但需反思會否令精神科病人受歧視，又或因而諱疾忌醫，不願意向身邊人透露病情。

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