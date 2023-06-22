維修缺人研輸勞 工會稱不可行

維修人手短缺率 5年翻倍

港鐵昨承認正面對人手短缺問題，楊美珍表示，港鐵今年透過50場招聘會聘用870名前線員工，亦會檢討薪酬福利等改善人手問題。根據政府昨公布的獨立監督小組報告顯示，港鐵人手短缺情况在電力配送系統、軌道工務及特定職級尤其嚴重。

外勞未必熟港系統 工程容錯低

張年生昨向本報稱，各地鐵路系統不同，外勞不熟悉本港鐵路網絡，未必勝任工作，即使獲聘來港也要培訓，認為引入外勞屬中長期措施，無助解決現階段人手不足。林偉強回覆本報時亦表明反對輸入外勞，稱現時港鐵最缺是擁有鐵路專業知識及技術的中層工程員工，此類員工難以輸入；他說港鐵的確缺人，但未至於輸入外勞的地步，更可取做法應為加強培訓及改善待遇，吸引年輕人加入。

中層工程員工最缺 難輸入

張欣宇稱，營運及維修等工種引入外勞「見不到有可行性」，例如維修工種，前線人員均以粵語溝通，往往要短時間內處理問題、同時工程「容錯率」很低，如引入外勞難確保能操本地粵語，溝通或有障礙而衍生問題。

張欣宇表示，檢討報告提到要加強企業文化、延長退休等，未可根本解決人手短缺問題，「真正的問題是留不住人」，舉例現時港鐵入職的車務或維修前線員工月薪約1.7萬元，與一般零售店員或相若，但港鐵職員要上早更或特夜更次、要熟悉規章規程，需承受一定壓力，認為港鐵需「捨得」將資源用於改善員工薪金及待遇。

運輸及物流局長林世雄稱，港鐵已就招聘、維持維修人手及承建商負責工作「做很多工夫」，認為港鐵輸入勞工屬言之尚早，現階段無需要。