維修缺人研輸勞 工會稱不可行

【明報專訊】政府獨立監督小組報告引述港鐵數據，港鐵整體維修保養人手編制短缺由2017年的6%增至去年的11.9%。港鐵公司香港客運服務總監楊美珍昨透露，港鐵正與政府探討引入外勞紓緩鐵路人手不足問題，仍在討論階段。鐵路工會聯合會主席林偉強及鐵路運輸專業人員協會主席張年生均對引入外勞有保留，認為無助解決短期人手不足；立法會交通事務委員會委員張欣宇認為，要根治須長遠改善員工待遇。
維修人手短缺率 5年翻倍
港鐵昨承認正面對人手短缺問題，楊美珍表示，港鐵今年透過50場招聘會聘用870名前線員工，亦會檢討薪酬福利等改善人手問題。根據政府昨公布的獨立監督小組報告顯示，港鐵人手短缺情况在電力配送系統、軌道工務及特定職級尤其嚴重。
外勞未必熟港系統 工程容錯低
張年生昨向本報稱，各地鐵路系統不同，外勞不熟悉本港鐵路網絡，未必勝任工作，即使獲聘來港也要培訓，認為引入外勞屬中長期措施，無助解決現階段人手不足。林偉強回覆本報時亦表明反對輸入外勞，稱現時港鐵最缺是擁有鐵路專業知識及技術的中層工程員工，此類員工難以輸入；他說港鐵的確缺人，但未至於輸入外勞的地步，更可取做法應為加強培訓及改善待遇，吸引年輕人加入。
中層工程員工最缺 難輸入
張欣宇稱，營運及維修等工種引入外勞「見不到有可行性」，例如維修工種，前線人員均以粵語溝通，往往要短時間內處理問題、同時工程「容錯率」很低，如引入外勞難確保能操本地粵語，溝通或有障礙而衍生問題。
張欣宇表示，檢討報告提到要加強企業文化、延長退休等，未可根本解決人手短缺問題，「真正的問題是留不住人」，舉例現時港鐵入職的車務或維修前線員工月薪約1.7萬元，與一般零售店員或相若，但港鐵職員要上早更或特夜更次、要熟悉規章規程，需承受一定壓力，認為港鐵需「捨得」將資源用於改善員工薪金及待遇。
運輸及物流局長林世雄稱，港鐵已就招聘、維持維修人手及承建商負責工作「做很多工夫」，認為港鐵輸入勞工屬言之尚早，現階段無需要。
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