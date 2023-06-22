明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

維修缺人研輸勞 工會稱不可行

【明報專訊】政府獨立監督小組報告引述港鐵數據，港鐵整體維修保養人手編制短缺由2017年的6%增至去年的11.9%。港鐵公司香港客運服務總監楊美珍昨透露，港鐵正與政府探討引入外勞紓緩鐵路人手不足問題，仍在討論階段。鐵路工會聯合會主席林偉強及鐵路運輸專業人員協會主席張年生均對引入外勞有保留，認為無助解決短期人手不足；立法會交通事務委員會委員張欣宇認為，要根治須長遠改善員工待遇。

維修人手短缺率 5年翻倍

港鐵昨承認正面對人手短缺問題，楊美珍表示，港鐵今年透過50場招聘會聘用870名前線員工，亦會檢討薪酬福利等改善人手問題。根據政府昨公布的獨立監督小組報告顯示，港鐵人手短缺情况在電力配送系統、軌道工務及特定職級尤其嚴重。

外勞未必熟港系統 工程容錯低

張年生昨向本報稱，各地鐵路系統不同，外勞不熟悉本港鐵路網絡，未必勝任工作，即使獲聘來港也要培訓，認為引入外勞屬中長期措施，無助解決現階段人手不足。林偉強回覆本報時亦表明反對輸入外勞，稱現時港鐵最缺是擁有鐵路專業知識及技術的中層工程員工，此類員工難以輸入；他說港鐵的確缺人，但未至於輸入外勞的地步，更可取做法應為加強培訓及改善待遇，吸引年輕人加入。

中層工程員工最缺 難輸入

張欣宇稱，營運及維修等工種引入外勞「見不到有可行性」，例如維修工種，前線人員均以粵語溝通，往往要短時間內處理問題、同時工程「容錯率」很低，如引入外勞難確保能操本地粵語，溝通或有障礙而衍生問題。

張欣宇表示，檢討報告提到要加強企業文化、延長退休等，未可根本解決人手短缺問題，「真正的問題是留不住人」，舉例現時港鐵入職的車務或維修前線員工月薪約1.7萬元，與一般零售店員或相若，但港鐵職員要上早更或特夜更次、要熟悉規章規程，需承受一定壓力，認為港鐵需「捨得」將資源用於改善員工薪金及待遇。

運輸及物流局長林世雄稱，港鐵已就招聘、維持維修人手及承建商負責工作「做很多工夫」，認為港鐵輸入勞工屬言之尚早，現階段無需要。

相關字詞﹕港鐵

上 / 下一篇新聞

高鐵研准上車前改班次 往來福田先試 方案料下月公布 議員：與「地鐵化」有距離
高鐵研准上車前改班次 往來福田先試 方案料下月公布 議員：與「地鐵化」有距離
港鐵5方向改善保養 研早收遲開增維修時間
港鐵5方向改善保養 研早收遲開增維修時間
工會指增時間助減前線壓力 惟不同意縮服務
工會指增時間助減前線壓力 惟不同意縮服務
教師消防地政6男 控與14歲童性交 被拒保釋還押 另3涉案者在逃
教師消防地政6男 控與14歲童性交 被拒保釋還押 另3涉案者在逃
或介入禁《榮光》案 記協：旨在申新聞工作豁免條款 律政司稱收一市民擬提抗辯
或介入禁《榮光》案 記協：旨在申新聞工作豁免條款 律政司稱收一市民擬提抗辯
短訊發放人登記制 爭年底銀行業試行
短訊發放人登記制 爭年底銀行業試行
虛報地址圖騙64萬防疫基金 「80後樓神」囚17月
虛報地址圖騙64萬防疫基金 「80後樓神」囚17月
指冒犯家人 男警控男同袍性騷擾 稱致職場遭不友善對待 索償16萬
指冒犯家人 男警控男同袍性騷擾 稱致職場遭不友善對待 索償16萬
稱男警投訴性騷擾 往往被視為「惹事」
稱男警投訴性騷擾 往往被視為「惹事」
中大校友校董斥改組方案漠視校方諮詢
中大校友校董斥改組方案漠視校方諮詢
官質疑屬「反叛者」 未表明或不跟黨投票 鄭達鴻：競選需黨幫忙
官質疑屬「反叛者」 未表明或不跟黨投票 鄭達鴻：競選需黨幫忙
巨龜爬工廈棚架 工人未尋獲主人報警
巨龜爬工廈棚架 工人未尋獲主人報警
網售「青山小欖出院」袋 海關接舉報調查
網售「青山小欖出院」袋 海關接舉報調查
六旬漢摘荔枝樹椏斷 姻親傷頭危殆
六旬漢摘荔枝樹椏斷 姻親傷頭危殆
欲與情侶打球被拒 漢涉折返刀砍男友
欲與情侶打球被拒 漢涉折返刀砍男友
疑謀油淋比亞迪追債 兩尼漢被捕
疑謀油淋比亞迪追債 兩尼漢被捕
上市主席買公司車 涉誇大報價稅款
上市主席買公司車 涉誇大報價稅款
督察涉狎孕婦結案 辯：事涉錢銀仇警
督察涉狎孕婦結案 辯：事涉錢銀仇警
立會通過修例 電子煙准轉運 運輸局：內地貨多經港轉海外
立會通過修例 電子煙准轉運 運輸局：內地貨多經港轉海外
拋下天橋母認殺嬰 官稱悲劇擬判感化 產後身心俱疲 辯方：毋用再罰
拋下天橋母認殺嬰 官稱悲劇擬判感化 產後身心俱疲 辯方：毋用再罰
內地扣帳卡港購物 7人涉跨境洗錢4.6億
內地扣帳卡港購物 7人涉跨境洗錢4.6億
涉掉包越柙兩被告 改控妨礙司法另加一罪
涉掉包越柙兩被告 改控妨礙司法另加一罪
青協首個延展實境工作室 供培訓學生創作人租用
青協首個延展實境工作室 供培訓學生創作人租用
木枱掏空藏1400萬元K仔 3男被捕
木枱掏空藏1400萬元K仔 3男被捕
接學校外判工作坊 教師瞞身分判社服
接學校外判工作坊 教師瞞身分判社服
稱沒結怨 廣福邨逾10少年遭群毆
稱沒結怨 廣福邨逾10少年遭群毆
美領館酒會黃偉綸致辭 談商貿、人文不談政治
美領館酒會黃偉綸致辭 談商貿、人文不談政治
李家超：研「不適切居所戶」申簡屋 梁文廣：應先滿足輪公屋者
李家超：研「不適切居所戶」申簡屋 梁文廣：應先滿足輪公屋者
斥輸勞未諮詢「行政霸道」 陸頌雄憂基層薪金失守
斥輸勞未諮詢「行政霸道」 陸頌雄憂基層薪金失守
大灣區GBA專題：洪為民：青年人創業要先找行業痛點
大灣區GBA專題：洪為民：青年人創業要先找行業痛點
【Emily】紀律部隊中國女排過招 首長齊玩「人浪」打氣
【Emily】紀律部隊中國女排過招 首長齊玩「人浪」打氣
【Emily】梁君彥下月帶隊訪閩 狄志遠報名
【Emily】梁君彥下月帶隊訪閩 狄志遠報名
【Emily】香港大使會訪阿聯酋團 簽30備忘錄
【Emily】香港大使會訪阿聯酋團 簽30備忘錄
【Emily】國安處出特刊《護港》 表彰「階段性成果」
【Emily】國安處出特刊《護港》 表彰「階段性成果」
【Emily】首個獲認證非牟利機構 華永會攞「Q嘜」
【Emily】首個獲認證非牟利機構 華永會攞「Q嘜」