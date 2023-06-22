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工會指增時間助減前線壓力 惟不同意縮服務

【明報專訊】港鐵昨提出的改善建議包括研究縮短列車服務時間，以爭取更多維修空間。本身於港鐵從事機場快線維修工作的鐵路工會聯合會主席林偉強形容，每晚列車維修爭分奪秒，若有更多時間維修有助減輕前線壓力，亦有更充裕時間仔細檢查。但他亦稱，即使措施有助工作，也不同意「用乘客的服務」來增加維修時間，對乘客甚至同事也不公平，「同事自己都係搭頭班車或尾班車趕返放工」。

稱近年已引科技 無足夠培訓

對於港鐵提出10年內投放5億元於應用科技提升維修時間，林偉強稱港鐵近年已有引入科技，但未有為員工提供足夠培訓如何使用，「很多時要靠同事自行摸索」，令科技未能發揮最大效用。林又稱，人手短缺亦影響黃金兩小時內的工作量，以往平均每個維修項目最少有4名員工負責，現只有2至3名，令原本一晚可完成的維修需兩晚完成。

倡精簡流程換時間

鐵路運輸專業人員協會主席張年生指出，港鐵大部分列車營運至凌晨1時，提早至零時許對乘客影響很大，不支持縮短服務換維修時間。張稱，現時收車後工程人員不能即時開工，事前需最少花近1小時檢查落路軌前的安全措施，建議港鐵精簡流程換取維修時間，勿從乘客服務方向入手。

曾任職港鐵工程師的立法會議員張欣宇指出，現時港鐵收車後工程人員用於處理維修等工程的時間僅約兩小時，但認為並非每條線的「黃金兩小時」都不夠用，時間最緊迫的是現時正做加站工程的東涌線及日後增建洪水橋站的屯馬線，該些工程要用收車後時間處理，時間緊迫下要不是工程延誤就是維修保養繼續押後，需實事求是面對問題。

實政圓桌議員田北辰昨在立法會亦不認同用家遷就供應者，認為可用科技提升維修效率，但若有數據反映指定路線在夜晚某時間後客量減少而提早收車，則可以商量。

立法會交通事務委員會主席民建聯陳恒鑌對港鐵公布五大方向、改善資產管理及維修保養制度表示支持，稱港鐵系統在引入新科技或系統更新上速度緩慢。他期望港鐵在增撥設施更新及保養維修開支時，可確實令系統安全及故障次數減少，又稱不希望相關開支轉嫁消費者。

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