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港鐵5方向改善保養 研早收遲開增維修時間

【明報專訊】港鐵去年接連發生油麻地站列車出軌「甩門」及將軍澳線列車「甩卡」事故，去年底成立專家小組檢討鐵路資產管理及維修保養制度，昨公布檢討結果。港鐵提出5方面改善工作，包括積極研究提前尾班車或延遲頭班車，以爭取延長收車後「黃金兩小時」鐵路維修時間，未來5年則投放逾650億元更新鐵路設施及保養維修，針對人手短缺亦不排除輸入外勞。對於提早收車，工會估計最少要提早半小時至45分鐘才有助提升維修效率，惟對乘客不公，建議港鐵精簡維修前安全檢查流程換取更多時間。有議員批評由用家遷就供應者不可接受（見另稿）。港鐵強調短期內不會推出有關措施，會盡量先用其他方法，又稱即使推行會挑選對乘客影響最少時段，並提早通知。

更新保養投放將增兩成 10億助應用科技

港鐵昨公布，將循五大方向改善，包括未來5年投放逾650億更新鐵路設施及保養維修，較2018至2022年的5年度增兩成、投放10億加快應用創新科技、加強風險預測、爭取更多維修時間，以及提升員工對資產及風險管理認識、克服維修人手挑戰（見表）。

針對爭取收車後更多維修時間，現時列車服務一般於早上6時前開始至凌晨約1時，港鐵稱，扣除必須的安全保護程序及完成工作後清理場地讓列車恢復服務所需時間，每晚只約兩小時維修。報告指出，隨着東涌線延線、洪水橋站、屯門南延線及東鐵古洞站等在現有鐵路線上連接新鐵路項目的工程推進，需在非行車時間做不同測試，港鐵已預測所有鐵路線非行車時間需求和供應，相信未來不同年份個別時期市區線、機場快線和東涌線的非行車時間「求過於供」， 需措施提升非行車時間工作效率。

不會短期內提早收 下季前設工作小組

報告建議，港鐵用盡所有可能方法延長非行車時間，並充分考慮對乘客影響前提下，應積極研究列車服務提前結束或延遲開始。港鐵昨稱，會於第三季前成立專門工作小組，並就此與政府協調，有決定會適時公布，同時會以5億元增購工程車等更多技術及設備，爭取更多維修時間。

港鐵香港客運服務總監楊美珍稱，不會短期內推行提早收車，港鐵現未有方案，形容只是向公眾提出可能性，如落實會選擇對乘客影響最低地方、最低日子或最低時段，會否提供接駁巴士亦會一併研究。

有能力負擔所增資源 稱不影響票價

被問到港鐵已增撥資源但仍考慮提早收車，是否港鐵也沒信心靠資源可改善維修效率、是否將港鐵維修管理問題轉嫁市民承受，楊美珍強調會審慎考慮，又強調增加資源不會影響票價，票價有獨立調整機制；650億元會用於車站扶手電梯、電力系統更新保養等，亦會用作落實檢討報告內措施，強調港鐵有能力負擔增加的財務需要。

運輸及物流局長林世雄昨稱，討論港鐵縮短服務時間現階段言之尚早，相信港鐵會具體檢視每宗個案是否有需要，與政府商討後平衡維修和營運，又認為港鐵部分鐵路老化，投放更多資源維修合理，呼籲公眾毋須揣測票價影響，政府會密切監察港鐵全面落實措施。 政府為監督港鐵是次檢討成立的獨立監督小組昨亦提交報告，稱過去半年與港鐵開會7次，提出的13項建議全獲接納，達小組滿意程度。

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