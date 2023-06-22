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高鐵研准上車前改班次 往來福田先試 方案料下月公布 議員：與「地鐵化」有距離

【明報專訊】港鐵與內地早前成立小組討論高鐵「地鐵化」，多名立法會議員昨引述消息稱，最新方案與「地鐵化」有距離，僅容許乘客上車前隨時更改車票班次，先在香港來往福田站試行，預計7月公布。據了解，方案並非如地鐵般讓乘客隨時上落車，並維持車票實名制，是否增設企位暫無定案。港鐵回覆查詢稱正與內地鐵路單位探討方案，如有消息會適時公布。

內地安全規範嚴 增企位暫無定案

運輸及物流局長林世雄早前稱，港鐵已與內地鐵路部門成立專責小組，研究高鐵短途班次「地鐵化」及增設月票。立法會議員張欣宇、民建聯陳恒鑌、實政圓桌田北辰昨分別表示，最終方案最快7月出爐，初期先在一個短途車站試行，容許乘客上車前更改車票班次，可在網上或高鐵站辦理。張欣宇及田北辰向本報稱，料會先於來往福田站班次實施新安排。

現時每張高鐵車票只可更改乘車日期、車次或車廂等級一次，由香港和內地出發分別需於開車前45分鐘及30分鐘前更改。據了解，今次方案僅簡化更改車票手續，並非「地鐵化」容許乘客隨時上落車。至於企位，消息稱內地對高鐵安全規範有嚴格要求，仍需討論，暫無定案。港鐵回覆查詢稱，一直密切留意高鐵營運及乘客需求，正積極與內地鐵路單位探討提高短途乘客行程彈性的可行方案，如有進一步消息會適時公布。

陳恒鑌促簡化程序免排長龍

陳恒鑌表示，前日曾與港鐵商討有關安排，着市民對方案「要有期望管理」。對於初步僅在一個短途站試行，他解釋需時了解乘客更改車票的形式及頻密程度，又促請港鐵盡量簡化程序，避免乘客在高鐵站大排長龍。張欣宇認為新安排與「地鐵化」有距離，「可以說是便利化，不算是地鐵化」。他說，做到「地鐵化」需改動票務系統，以自動識別列車有否空位，技術上需時甚長。

至於高鐵月票，田北辰說較複雜，預計會採港鐵「都會票」模式，限定持票人每月乘搭限次數班次。他又批評高鐵由廣州東往香港的尾班車提前至晚上6時45分開出，透露港鐵了解乘客需求，相信晚上會加開一班。

民建聯主席、全國人大常委李慧琼稱，人大常委會將於下周召開會議，屆時會爭取高鐵「地鐵化」，分流東鐵線人流，同時冀內地海關總署取消赴內地過關時俗稱「黑碼」的健康申報安排，推動疫後經濟民生復常。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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