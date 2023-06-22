李家超：研「不適切居所戶」申簡屋 梁文廣：應先滿足輪公屋者

【明報專訊】中央寄望香港告別劏房，特首李家超表示，期望簡約公屋可幫助長期輪候公屋的市民，透露會研究簡約公屋是否如過渡房屋一樣有空間容許不適切居所的住戶入住，惟當局需定義「不適切」，因非所有劏房都不適合居住。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣指出，簡約屋與過渡屋定位不一，角色清晰，認為政府應堅持簡約公屋目標，先滿足公屋輪候者需求，以免市民覺得簡約公屋環境較好，寧願揀簡約公屋而非過渡屋。
李家超接受報章訪問時指解決房屋供應問題需「兩步走」，包括興建大量公營房屋讓市民盡快入住和取締不適切居所。他又指日後不排除將簡約公屋概念納入過渡屋。他指日後簡約公屋可讓不適切居所的住戶申請，「現階段不排除這個可能，可再研究，但目前都希望解決輪候公屋逾3年（市民）的申請。」，他表示，社會可共同探討及研究有關方案。
社協：簡屋有剩才適宜放寬申請
今屆政府結合簡約公屋和傳統公屋的輪候時間，期望4年內將輪候時間縮至約4.5年。梁文廣認為簡約屋初心為幫助輪候公屋較長時間的市民，相信政府初心不變，但估計由於興建簡約屋使用龐大公帑，當局或擔心部分選址偏遠令單位空置，並抱有「唔想浪費」的心態，才提出容許不適切居所住戶入住。
梁續稱，距離簡約公屋落成尚有逾年時間，認為當局可了解基層入住新界地區簡約公屋意欲，若意願較低，則可應用特首提出的方案作後備；同時避免過渡屋與簡約屋角色重疊。至於「不適切」定義，他認為當局可循客觀因素如居所是否共用廚廁等釐定。
目前有份營運過渡屋的社協副主任施麗珊認為，當局應先解決輪候公屋申請者的居住問題，若簡約公屋有剩餘單位，才放寬入住。