李家超：研「不適切居所戶」申簡屋 梁文廣：應先滿足輪公屋者

李家超接受報章訪問時指解決房屋供應問題需「兩步走」，包括興建大量公營房屋讓市民盡快入住和取締不適切居所。他又指日後不排除將簡約公屋概念納入過渡屋。他指日後簡約公屋可讓不適切居所的住戶申請，「現階段不排除這個可能，可再研究，但目前都希望解決輪候公屋逾3年（市民）的申請。」，他表示，社會可共同探討及研究有關方案。

社協：簡屋有剩才適宜放寬申請

今屆政府結合簡約公屋和傳統公屋的輪候時間，期望4年內將輪候時間縮至約4.5年。梁文廣認為簡約屋初心為幫助輪候公屋較長時間的市民，相信政府初心不變，但估計由於興建簡約屋使用龐大公帑，當局或擔心部分選址偏遠令單位空置，並抱有「唔想浪費」的心態，才提出容許不適切居所住戶入住。

梁續稱，距離簡約公屋落成尚有逾年時間，認為當局可了解基層入住新界地區簡約公屋意欲，若意願較低，則可應用特首提出的方案作後備；同時避免過渡屋與簡約屋角色重疊。至於「不適切」定義，他認為當局可循客觀因素如居所是否共用廚廁等釐定。

目前有份營運過渡屋的社協副主任施麗珊認為，當局應先解決輪候公屋申請者的居住問題，若簡約公屋有剩餘單位，才放寬入住。