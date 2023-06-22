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港聞

港聞二

美領館酒會黃偉綸致辭 談商貿、人文不談政治

【明報專訊】美國國務卿布林肯訪華兩日後，美國駐港澳總領事館昨緊接舉辦酒會慶祝美國獨立日，總領事梅儒瑞及代表港府的財政司副司長黃偉綸致辭時均圍繞兩地商貿聯繫及人文交流，無提及本地政治或中美關係。梅儒瑞提到，擔任總領事期間將以發展港美兩地學術、人際及文化交流為首務（top priority），指各方都認同民間和教育交流的價值，兩地未必所有看法一致，但會繼續公開、坦率討論分歧，尋求互相理解。

黃偉綸說，高興美方提及美國人疫後回港，始終美國繼續在港享有顯著貿易順差。他強調香港會保持開放，也是自由貿易及多邊主義倡議者，期待在互相理解及尊重的基礎上，與美國及其他貿易伙伴發展經貿聯繫。黃在酒會致辭及祝酒後便離開。

曾蔭權稱依禮出席 中美「嗌交都要傾偈」

個別及建制人士昨現身酒會，包括前特首曾蔭權、行會成員張宇人、以智庫成員身分出席的律師會會長陳澤銘、故宮博物館長吳志華等；民主黨創黨主席李柱銘則是少數出席的民主派人士。現場所見，除張宇人外，未見其他立法會議員蹤影。曾蔭權解釋因禮儀出席，又稱中美「嗌交都要傾偈」。張宇人則說，不認為出席類似宴會需要向中國外交部駐港特派員公署報備。據悉，駐港公署也有派代表赴會。

張宇人唯一議員現身 稱毋須向外交部報備

梅儒瑞年初出席美國華府智庫網上論壇時，曾說過去兩年約1.5萬名在港美國人因不同原因離港，約佔整體在港美國人約兩成，並形容北京推行國安法等行動，或導致香港人才流失。

事隔近半年後，梅儒瑞昨在酒會有新說法，稱根據領事館估算，居港美國人似乎反彈至疫情前水平，形容對美國和香港都是好消息。他致辭時無提及兩地衝突，說今次是美領館繼2019年後復辦美國獨立日酒會，希望與會者不要忘記港美間的正面關係。

年初指國安法趕人才 梅儒瑞昨籲勿忘正面關係

梅儒瑞見傳媒時也沒有評論爭議議題，包括應否重新探討美方制裁特首李家超和香港官員。梅儒瑞去年9月上任後未曾與本港官員公開會面，他回應時僅感謝港人歡迎，不少人抽空見他。被問及美國總統拜登以「獨裁者」形容國家主席習近平，他着記者向白宮查詢。

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