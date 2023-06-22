美領館酒會黃偉綸致辭 談商貿、人文不談政治

黃偉綸說，高興美方提及美國人疫後回港，始終美國繼續在港享有顯著貿易順差。他強調香港會保持開放，也是自由貿易及多邊主義倡議者，期待在互相理解及尊重的基礎上，與美國及其他貿易伙伴發展經貿聯繫。黃在酒會致辭及祝酒後便離開。

曾蔭權稱依禮出席 中美「嗌交都要傾偈」

個別及建制人士昨現身酒會，包括前特首曾蔭權、行會成員張宇人、以智庫成員身分出席的律師會會長陳澤銘、故宮博物館長吳志華等；民主黨創黨主席李柱銘則是少數出席的民主派人士。現場所見，除張宇人外，未見其他立法會議員蹤影。曾蔭權解釋因禮儀出席，又稱中美「嗌交都要傾偈」。張宇人則說，不認為出席類似宴會需要向中國外交部駐港特派員公署報備。據悉，駐港公署也有派代表赴會。

張宇人唯一議員現身 稱毋須向外交部報備

梅儒瑞年初出席美國華府智庫網上論壇時，曾說過去兩年約1.5萬名在港美國人因不同原因離港，約佔整體在港美國人約兩成，並形容北京推行國安法等行動，或導致香港人才流失。

事隔近半年後，梅儒瑞昨在酒會有新說法，稱根據領事館估算，居港美國人似乎反彈至疫情前水平，形容對美國和香港都是好消息。他致辭時無提及兩地衝突，說今次是美領館繼2019年後復辦美國獨立日酒會，希望與會者不要忘記港美間的正面關係。

年初指國安法趕人才 梅儒瑞昨籲勿忘正面關係

梅儒瑞見傳媒時也沒有評論爭議議題，包括應否重新探討美方制裁特首李家超和香港官員。梅儒瑞去年9月上任後未曾與本港官員公開會面，他回應時僅感謝港人歡迎，不少人抽空見他。被問及美國總統拜登以「獨裁者」形容國家主席習近平，他着記者向白宮查詢。