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港聞

港聞二

木枱掏空藏1400萬元K仔 3男被捕

【明報專訊】海關上周五（16日）截查一艘由荷蘭到港的拼裝貨櫃船，在3張內部被掏空的木枱，檢獲32公斤氯胺酮（俗稱K仔），市值約1400萬元，並拘捕3名男子，年齡介乎30至52歲。

海關表示，一艘來自荷蘭的拼裝貨櫃船，其中一批貨物報稱家俬，而收貨者為新成立公司，寄貨人亦無任何海運紀錄，海關遂扣留該批貨物，在上周五用X光檢查，發現有3張木枱內部被掏空，打開發現白色晶狀物，經測試後為32公斤懷疑K仔，市值約1400萬元。海關指犯毒分子將毒品藏在木枱內掏空位置，並混入拼裝貨櫃最深處，企圖瞞天過海，避開偵查。

海關周一（19日）展開監送行動，收貨人於下午3時透過電話指示將貨物送到元朗大棠一大型露天停車場，海關人員於當晚9時拘捕3名非華裔男子。

車場保安收4000報酬作耳目

首名被捕人30歲，報稱無業，涉嫌收受500元於停車場處理貨物，初步懷疑貨品會由元朗運到屯門一工廈；第二名被捕人52歲，報稱該停車場保安，涉嫌收受4000元默許貨物暫存停車場；第三名被捕人40歲，報稱貨車司機，收取訂單運送貨物，未知他是否知情。海關以販賣危險藥物控告第一及第二名被捕人，第三名被捕人則獲保釋候查，初步相信三人互不相識，無黑社會背景，毒品亦未有流出市面。

海關稱執法人員與犯罪集團「鬥智、鬥力、鬥耐性」，整批貨物約250公斤，毒品只有30公斤，犯罪集團將10公斤毒品混入每塊50公斤木板裏，以迂迴多變的路線嘗試走私，有計劃地將毒品暫存滿佈雜物的停車場內，相信第二名被捕人作為該停車場保安為是次案件耳目，而不法分子等待6小時入夜後，才企圖運走貨品，並以不同人「層層隔開」，將毒品運入其儲存倉庫，之後再派貨。

相關字詞﹕氯胺酮 毒品 荷蘭 海關

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