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港聞二

青協首個延展實境工作室 供培訓學生創作人租用

【明報專訊】為配合Web 3.0趨勢及培育創科人才，香港青年協會昨於旗下Media 21媒體空間昨日啓動「香港青年協會賽馬會數碼技能轉型中心」，除升級現有設施之外，亦增設延展實境（Extended Reality, XR）、「元宇宙實驗室」等設施，並向學校及青年開辦相關培訓課程，青協會邀請曾接受青協培訓的青年，以及坊間的工作室團隊擔任導師。

設元宇宙實驗室 將開辦課程

青協獲香港賽馬會慈善信託基金和「行政長官社會資助計劃」贊助，於中心增設「延展實境工作室（XR Studio）」，除向中學及大專生提供製作XR場景等培訓，亦供具備基本操作知識的創作者租借，屬首個開放予社區使用的XR設施。

此外，中心亦設立「元宇宙實驗室（Metaverse Lab）」，同時開設元宇宙課程，內容包括元宇宙平台Sandbox應用、遊戲及場景設計。

創作者社群空間 每年百會員免費

為促進創作者交流與合作，中心設有全年24小時開放的創作者社群空間，每年可供100名35歲以下創作者會員免費使用。中心亦為約8名資深創作者提供免費的私人辦公空間，對方則會向青年提供教學或分享環節，或與青協合作製作內容。

創科局：冀為青年開拓發展空間

青協督導主任李健樂稱，中心旨在培養青年的媒體及科技素養，並讓他們裝備合適技能，提升競爭力及抗逆力；以及拓闊青年的創科視野，掌握數碼市場走勢，有利創科商業化。創科局副局長張曼莉參觀後稱非常鼓舞，她指創科發展的核心意義之一，是為青年提供向上流動空間，樂見創科及青年工作有更多結合，期望更多社區團體為青年開拓發展空間。

相關字詞﹕創科 青協

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