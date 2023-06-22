青協首個延展實境工作室 供培訓學生創作人租用

設元宇宙實驗室 將開辦課程

青協獲香港賽馬會慈善信託基金和「行政長官社會資助計劃」贊助，於中心增設「延展實境工作室（XR Studio）」，除向中學及大專生提供製作XR場景等培訓，亦供具備基本操作知識的創作者租借，屬首個開放予社區使用的XR設施。

此外，中心亦設立「元宇宙實驗室（Metaverse Lab）」，同時開設元宇宙課程，內容包括元宇宙平台Sandbox應用、遊戲及場景設計。

創作者社群空間 每年百會員免費

為促進創作者交流與合作，中心設有全年24小時開放的創作者社群空間，每年可供100名35歲以下創作者會員免費使用。中心亦為約8名資深創作者提供免費的私人辦公空間，對方則會向青年提供教學或分享環節，或與青協合作製作內容。

創科局：冀為青年開拓發展空間

青協督導主任李健樂稱，中心旨在培養青年的媒體及科技素養，並讓他們裝備合適技能，提升競爭力及抗逆力；以及拓闊青年的創科視野，掌握數碼市場走勢，有利創科商業化。創科局副局長張曼莉參觀後稱非常鼓舞，她指創科發展的核心意義之一，是為青年提供向上流動空間，樂見創科及青年工作有更多結合，期望更多社區團體為青年開拓發展空間。