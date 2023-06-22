涉掉包越柙兩被告 改控妨礙司法另加一罪

被告分別為售貨員陳樹華（37歲）及無業林景浩（24歲），同被改控一項「作出傾向並意圖妨害司法公正的作為」罪，指兩人於2023年4月10日在西九龍法院大樓A座2樓4號男子警察羈留倉，陳樹華虛假地表示自己是獲法庭准予保釋的林景浩，林景浩則容許「掉包」。

陳樹華另被控一項「在合法羈押下逃走」，被指稱於4月10日在西九龍法院大樓，在香港身為高級警員52498的合法羈押下的人，從該警員的合法羈押逃脫。陳昨被加控「使用屬於他人的文件」罪則指他於同月13日在油麻地南京街與新填地街交界附近無合法權限或合理辯解下，使用一張屬於他人（即林景浩）申請香港永久居民身分證的收據。

林景浩則被加控「將文件轉讓給他人」罪，指他於同月10日在西九龍法院大樓無合法權限或合理辯解下，將姓名為林景浩的申請香港永久居民身分證收據轉讓給陳樹華。

【案件編號：WKCC 2686/23】