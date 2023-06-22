內地扣帳卡港購物 7人涉跨境洗錢4.6億

詐騙集團主腦骨幹落網

警方表示，犯罪集團涉嫌招攬傀儡，於內地開設銀行戶口及扣帳卡（debit card），相信他們透過320個內地銀行戶口，收取至少2900宗內地電話騙案所得的款項，合共4.6億元。犯罪集團其後再招攬內地人及香港人擔任「車手」及買手，在本港以扣帳卡購買電話、金條等貴價物品，然後轉售套現，達至洗黑錢目的。

52萬買51部手機斷正

財富情報及調查科高級督察關智聰稱，警方根據線報，前日下午在尖沙嘴及沙田採取行動，當目標人物進入店舖花52萬元購買51部手提電話時上前截查，確認款項來自內地犯罪得益後，便拘捕本地4男1女，年齡介乎20歲至62歲，分別報稱廚師、裝修工人等。

其後警方再到土瓜灣及油麻地搜查3個懷疑用作集團運作中心、存放扣帳卡的工廈單位，再拘捕一名34歲本地男子及27歲持雙程證的內地男子，該本地男為內地男的姐夫，兩人分別是集團主腦及骨幹成員。

誘市民開傀儡戶口

重複大額消費

行動中，警方起回51部手提電話、65張扣帳卡、137萬港元現金、兩部數錢機、4部電腦、11部手提電話等證物。7人涉嫌串謀詐騙及串謀洗黑錢被捕，經調查後，全部人被控串謀詐騙罪，案件已於東區裁判法院提堂。

財富情報及調查科總督察謝子峰表示，案中被捕人使用的扣帳卡均非由他們本人開立，但警方得悉有其他集團以金錢利誘市民到內地辦理開戶，再回港購物以洗黑錢。根據警方數字，去年全年共有1152人因洗黑錢罪行被拘捕，而今年首3個月已有995人涉洗黑錢被拘捕。警方呼籲市民切勿以身試法，又提醒商戶，若有本地顧客經常使用內地扣帳卡，或使用不明來歷資金重複不斷地大額消費，應提高警覺，若有懷疑，可聯絡警方。