拋下天橋母認殺嬰 官稱悲劇擬判感化 產後身心俱疲 辯方：毋用再罰

報稱秘書的被告梁嘉儀（現42歲）承認一項殺嬰罪。根據控方案情，她與丈夫在2013年結婚，她在2021年懷孕，女嬰在2022年2月16日滿38周出生，被告在4日後出院。3月4日清晨5時許，被告抱女嬰外出，走到住所附近青山公路的一條行人天橋上，約5時半將女嬰從7.5米高的天橋拋下。被告其後走下橋查看女嬰，並報警求助，亦按指示為女嬰急救。救護員5時48分到場，發現女嬰還有呼吸和脈搏，女嬰送院後，大約早上10時證實不治。

曾求助找資料 夫着放鬆

被告當場被捕，她在警誡下承認因未能照顧女兒及女兒一直哭泣，將她拋落天橋。她在警誡會面中憶述，她因高血壓而比預產期早了6天剖腹生產，原預計女嬰重6磅，但只有5磅，照顧女兒令她非常焦慮，擔心女兒長不大，由於只有她可在午夜餵哺女兒，她感極度疲勞，認為自己未能繼續照顧女兒；自出院後，她一直情緒低落，卻哭不出來，她曾上網搜尋產後抑鬱的症狀，但未能集中閱讀，又曾向一名創價學會成員傾訴，對方僅叫她保持正面態度。

向女兒道歉後放手 事後報警施救

在案發前一天，被告因照顧女兒連日未能入眠，筋疲力盡，她曾向丈夫透露有自殺和殺害女兒的念頭，丈夫叫她放鬆，不要這樣想。案發日清晨，女兒一直哭泣，被告擔心會吵醒丈夫，便帶女兒離開單位，走到案發行人天橋的盡頭時，她感到強烈的衝動拋下女兒，將她懸在橋外，向她道歉後放手，將女兒掉下橋底。

醫生：產後未復元影響精神

被告被捕後一直還押小欖精神治療中心，精神科醫生認為被告因哺乳或分娩後未完全復元，影響精神狀態。

【案件編號：HCCC 68/23】