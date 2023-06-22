官質疑屬「反叛者」 未表明或不跟黨投票 鄭達鴻：競選需黨幫忙

鄭達鴻第五天出庭自辯，庭上展示公民黨2020年4月的立選前期工作計劃，列明鄭達鴻和李予信的名字。同年3月的記者會，前黨魁楊岳橋稱，若政府不回應「五大訴求」公民黨將否決預算案，形容為莊嚴承諾。陳官關注，工作計劃列明鄭達鴻和李予信要建立公民黨立會團隊的形象，該黨形象正是莊嚴承諾否決預算案，鄭是否不受承諾約束。鄭表示，選舉期間要跟隨黨的立場，他當選後會申請豁免跟黨投票，最壞情况是退黨。

以黨名義簽「墨落」盼保彈性

陳官進一步問，公民黨同年6月以黨的名義而非參選者個人名義簽署「墨落無悔」聲明，是否刻意許下「空頭支票」（empty promise）？鄭達鴻回答是。陳官遂指出，這意味無人會受聲明約束，因聲明由公民黨簽署，「黨是抽象的……猶如天上的東西」。鄭回答，當時黨的說法是要保留彈性，或招致批評。

曾與選舉經理商 稱對方與黨疏離

在控方副刑事檢控專員萬德豪盤問下，鄭達鴻透露曾與選舉經理討論，他當選後可能豁免跟隨黨的立場，視乎預算案內容表決。陳官質疑，該選舉經理應忠於公民黨，為何鄭坦承自己會變成黨的「反叛者」，不擔心對方泄密。鄭表示不擔心，因該人是較疏離的黨員，而且「議辦係同一條船」。至於有否向黨團或執委透露想法，鄭稱黨內討論否決預算案時，他提出反對不果，故沒告知別人。

控方質疑鄭達鴻供稱在最壞情况下退黨的說法全屬虛構，鄭否認。庭上展示公民黨「立選心戰室核心小組」2020年3月會議摘要，當中建議政府將用於警察的撥款用來「救市」。法官李運騰關注這是否意味不向警員支薪。鄭稱外界曾討論警隊新增撥款，公民黨主張把撥款用作救市；若民主派否決第一次預算案，政府可能提出更好的預算案。

根據公民黨同年6月的「論壇天書」，如被問到是否認為自己遭取消資格（DQ）的風險高，黨內「統一口徑」是風險高，因政制局長曾國衞曾稱反對《港區國安法》的人應被DQ，「但係無論D不DQ，公民黨都不會改變固有原則和立場」。鄭達鴻庭上補充，所指的立場是該黨反對國安法，簽署「墨落無悔」亦屬該黨立場。控方盤問途中，辯方大律師盧敏儀因急事要立即前往醫院，審訊明續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）