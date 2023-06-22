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港聞二

中大校友校董斥改組方案漠視校方諮詢

【明報專訊】3名身兼中大校董的立法會議員自由黨張宇人、工聯會鄧家彪及民建聯劉國勳提出改組中大校董會的議員議案，增加校外成員比例。有3名校友評議會選任校董昨去信中大校董會主席查逸超，批張宇人等提交立法會的方案「完全漠視」校董會早前經諮詢的報告書內容，要求校董會召開特別會議，促3名議員修訂草案。

張宇人：沒興趣回應

中大回覆稱，有關事宜將由校董會處理。按照校董會事務的保密原則，校方不會披露任何討論內容。張宇人則稱「我無看過這封信，沒有興趣去回應」。

3名校友評議會選任校董楊于銘、林偉雄和郭碧蓮昨去信校董會主席、校長段崇智及立法會主席梁君彥。針對近日重組校董會一事，信件批張宇人「表現得目中無人」，其提交立法會的改組議案「完全漠視」校董會經諮詢後的報告書，堅持在全體校董會成員減三分之一下維持3名立法會議員代表人數，並要求校方繳交議案相關開支，多名校董對此強烈不滿。

楊于銘等3人在信中稱，同意中大需受立法會及市民大眾監察，但促請3名議員修訂草案內容，以如實反映中大員生校友在諮詢期所提出的意見。

議案建議校董人數由現時55減至34，並將校外校內校董由現時約1：1改成約 2.1：1等。根據3名議員校董昨日向立法會提交文件，未有改變議員校董人數的修訂，有關條例草案下周三（28日）將提交立法會。

相關字詞﹕楊于銘 張宇人 中大校董會

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