指冒犯家人 男警控男同袍性騷擾 稱致職場遭不友善對待 索償16萬

申索人吳漢生（譯音），答辯人分別為林文龍（譯音）及由律政司代表的警務處。申索人要求首答辯人賠償情感損失及性騷擾行為帶來的傷害，分別索償12萬元及4萬元，另要求警隊以捐款予「團結香港基金」或「警隊福利基金」共16萬元的方式抵償責任。警方以案件進入司法程序為由不評論。

還槍初齟齬 上司着尊重前輩

入稟狀稱，吳2020年時任職於荃灣警署報案室，職級是警員，林於同一警署的槍械房工作，職級是高級警員。同年7月，吳受到林第一次不禮貌對待，當時吳還槍時問「大佬，方唔方便交收？」林回答「你咪交囉，問咩」、「呢度無大佬，要叫就叫師兄」。吳遂答「你唔鍾意，我以後唔嗌你」，林稱「咁又唔得，你唔嗌我，我唔會畀槍你」。事後吳的上司、女「士沙」（警署警長）告訴吳要尊重林，因對方是前輩。

數天後，吳為避免衝突，將要交還的子彈放到枱上待林收集；惟警隊規矩是一定數量子彈須「一手交一手」，林拒收子彈及投訴吳，而上級被誤導下直接下結論，指吳「情緒咁樣係唔係唔適合攞槍」。

被指控誠信問題 謠言漸起

入稟狀續稱，林文龍無中生有指控吳漢生有誠信問題，同袍之間漸出現謠言，引致吳在職場被不友善對待（見表），尤其談及「暴動」及反政府示威，同袍都質疑其政治立場。

另外，林曾向吳稱「你要玩，我就同你玩」、「（退休）嚿大錢我已經拎完」，以及大庭廣眾用粗言穢語辱罵吳，內容涉誹謗及性騷擾，令吳感被威脅及恐懼，害怕林會傷害他妻子。

對方遭內部調查 有人員質疑事主

吳亦稱，多名上級沒有制止林的行為， 雖然林其後接受內部調查，但此期間有調查人員找吳說「一隻手掌拍唔響」、「點解咁多樣唔講而係話你呢樣（誠信）？一定有原因」，最終該內部調查指林無犯錯，吳欲上訴內部檢查的決定但被拒。吳稱身處被敵視環境下工作令他飽受憎惡及鄙視。

向平機會投訴 審視後未查

入稟狀最後稱，吳2021年向平等機會委員會投訴，平機會經審視後決定不就個案展開調查。

【案件編號：DCEO 7/23】