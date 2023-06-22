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港聞二

虛報地址圖騙64萬防疫基金 「80後樓神」囚17月

【明報專訊】自稱「80後樓神」的吳龍飛於2020年申請「防疫抗疫基金」資助時，涉利用8個不同的工廈或商住大廈地址報稱作零售生意地址，企圖詐騙政府共64萬元資助。他昨日在區域法院承認8項企圖欺詐罪，法官稱罪行嚴重，被告在申請被拒後提出上訴申請，更呈交不正確資料，惟事件沒有造成政府損失，被告上訴期間已主動撤回資助申請，最終判囚17個月。

認8罪 上訴申基金後主動撤申請

案情指被告吳龍飛（43歲）是「安樂窩國際集團有限公司」（下稱安樂窩）唯一董事及股東。2020年3月16日，政府推出「零售業資助計劃」，合資格零售商戶成功申請後可一次過獲批8萬元資助；同年4月，被告就安樂窩的8間分店作出8項申請，惟當局審視有關申請後拒批；翌月被告發出上訴電子郵件，夾附補充文件，包括一些家居用品相片，當局再審視後懷疑該些相片並非在涉案商店內拍攝。

同年7月7日，警方拘捕提交欺詐資助申請的其他兩名疑犯，並舉行傳媒簡報會；翌日被告經電郵通知當局，聲稱公司零售生意不好，負擔不起租金，因而決定結業及放棄上訴；警方於同年9月拘捕被告，他在警誡下保持緘默。

睹警拘父 女患選擇緘默症

官：家庭背景非減刑因素

法官判刑時引述辯方其他求情內容，稱被告曾在一間教育機構任職導師及經營裝修業務，案發後飽受壓力，今年4月一度企跳輕生，其女目睹警方上門拘捕被告的情景，擔心父親會入獄及家人日後生活，因而患上選擇緘默症，惟家庭背景非減刑因素。法官最終考慮到被告過往做義工及主動撤回申請，給予酌情減刑。

翻查資料，吳龍飛早年接受傳媒訪問時自稱出身於公屋，只有中學學歷，2006年開始以短炒市區舊樓單位掙取利潤，其後不斷再買入一些舊區舊樓單位，將其分間出租獲利，並上電視節目教人如何分間劏房單位以提升收租回報。

【案件編號：DCCC54/22】

相關字詞﹕區域法院 企圖欺詐 新冠疫情 防疫抗疫基金 80後

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