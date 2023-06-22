或介入禁《榮光》案 記協：旨在申新聞工作豁免條款 律政司稱收一市民擬提抗辯

律政司發言人回覆稱，截至昨日收到一名市民通知擬就法律程序提出抗辯，及一個組織通知擬以有利害關係的一方身分參與法律程序，律政司會依法及按法庭指示處理案件，不會進一步評論案件細節。警方回覆稱因案件已進入司法程序，不評論。

本報昨向《榮光》創作團隊Dgx Music查詢有否於限期內到警署接受文件及會否提出抗辯，至截稿前未獲回應。

記協：無意發布上載 非要求成為答辯人

記協發聲明表示已經委聘律師，昨日致函律政司索取相關法律文件，表明如有需要，會考慮向法庭申請介入案件，就禁制令一案申請新增新聞工作方面的豁免條款，以保障新聞工作者的工作。記協亦強調無意發布或上載《榮光》，故並非要求成為案件答辯人，只針對有關歌曲在新聞工作時出現情况，向法院尋求濟助。

記協認為，法院在頒出禁制令時應考慮禁令對新聞工作的影響，又指這並非記協首次在禁制令申請聆訊中介入，2019年9月律政司申請禁止披露警員及其家人「起底」資料的臨時禁制令，該會提出應修訂臨時禁制令內容，豁免新聞工作者在進行《個人資料（私隱）條例》第61條定義的「新聞活動」時披露有關資料，以確保新聞及言論自由，申請獲法官接納。

禁披露起底警員禁令 曾申豁免獲批

港府申請禁制令引起外資關注，香港美國商會日前回覆本報證實會員關注政府近期舉動，可能會令外國投資者對香港營商環境產生負面印象，商會已向港府反映會員看法。美國駐港澳總領事梅儒瑞昨出席領事館的美國獨立日酒會時說，美國關注香港的言論自由狀况，但昨並非評論的場合。