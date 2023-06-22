教師消防地政6男 控與14歲童性交 被拒保釋還押 另3涉案者在逃

消防地署：被告停職 教局：跟進事件

消防處回覆本報查詢表示，有關人員已被停職，並重申重視屬員的紀律和操守。地政總署證實，涉案被告陳家明為該署非公務員合約地政主任，並已按其僱傭合約規定將陳停薪停職。教育局表示，與有關學校跟進事件和提供支援；因案件進入司法程序，故不宜評論，但稱如教師干犯刑事罪行，局方會在案件審結後審視教師有否失德行為等，情况嚴重者可被取消教師註冊資格，將不得在學校任教。

被告為報稱教師譚兆竣（25歲）、地政主任陳家明（30歲）、工程實習生吳啟正（21歲）、消防員曹杰庭（28歲）、教師文家榮（40歲）及自僱YouTuber黃栢康（25歲）。6人由律師代表申請保釋，全遭拒絕。

6人各被控一項「與年齡在16歲以下的女童非法性交」罪。控罪指稱，譚兆竣於2023年5月3日，在葵涌悅品酒店（荃灣）某房間與14歲女童X非法性交；吳啟正於5月27日在荃灣福來邨永寧樓某單位與X非法性交；黃栢康於6月2日在葵涌荃灣絲麗酒店某房間與X非法性交；陳家明、曹杰庭和文家榮被指分別於5月23日、5月29日及6月1日在葵涌旭逸酒店（荃灣）某房間與X非法性交。

YouTuber另控襲擊 教師涉藏兒童色情物

黃栢康另被控「襲擊致造成身體傷害」罪，被指同年6月2日在荃灣絲麗酒店襲擊X而對她造成身體傷害。曹杰庭另被控「與21歲以下女童作出肛交」罪，即於5月29日在旭逸酒店（荃灣）與X肛交。文家榮另被控「管有兒童色情物品」罪，指他6月19日在荃灣綠楊新邨C座某室管有兩張相片，而在該兒童色情物品中他不是唯一的色情描劃對象。

【案件編號：WKCC 2684/23】